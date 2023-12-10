В ВСУ предлагают отправить на фронт сразу 100 тысяч человек: кого хотят мобилизовать

Речь идет о защитниках правопорядка, которые уже прошли подготовку и прошли медицинскую комиссию.

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В Украине предлагают отправить на фронт 100 тысяч человек / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

В Украине нужно мобилизовать 100 тысяч украинцев. Для этого нужно уменьшить ведомствам квоту на бронирование работников. Об этом говорит политический и военный аналитик, ветеран АТО, экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий в интервью ТСН.ua.

Он считает, что мобилизовать надо сразу 50-100 тысяч полицейских, которые находятся в тылу.

"Нам действительно нужно во время войны 250 тысяч полицейских в тылу? Не много ли людей охраняют наш правопорядок? Я не хочу сказать, что надо их всех на фронт. Конечно, правопорядок нужен. И если бы мы забрали всю полицию на фронт, тогда завтра мы имели бы проблему выйти из дома. Но, простите меня, 250 тысяч — это много. Вот я думаю, что 50 или 100 тысяч вполне можно было бы забрать на фронт ... Я привел в пример Национальную полицию, потому что их больше всего. Но ведь на самом деле кроме них еще есть ДБР, НАБУ, НАПК, Фискальная полиция, таможня", — сказал Дикий.

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Он убежден, что этих силовиков можно будет сразу отправить на фронт, так как все они проходят физическую подготовку, медицинскую комиссию и имеют навыки владения оружием.

Мобилизация в Украине

Напомним, что Украинцев ждет усиление мобилизации в 2024 году. Как говорит политолог Андрей Золотарев, дефицит людей и снарядов в ВСУ придется покрывать усилением мобилизации в следующем году.

В Украине готовят громкие нововведения в процесс мобилизации. Чтобы стимулировать приток добровольцев в армию, украинцев хотят стимулировать финансово. Однако "закручивание гаек" также планируется.

В военкомат необходимо будет явиться в течение 48 часов после получения повестки. В Украине фактически действует электронный кабинет военнообязанных и призывников, который будет содержать все идентификационные данные.

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