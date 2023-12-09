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Кнутом и пряником: в Украине готовят громкие нововведения в процесс мобилизации

Анна Ярославская
9 декабря 2023, 08:49
Чтобы стимулировать приток добровольцев в армию, украинцев хотят стимулировать финансово. Однако "закручивание гаек" также планируется.
Кнутом и пряником: в Украине готовят громкие нововведения в процесс мобилизации
В Украине готовят новый закон о мобилизации / Коллаж: Главред, фото: УП, УНИАН

До конца 2023 года в Украине должны принять новый законопроект о мобилизации, который будет регулировать вопросы вручения повесток, отсрочки от службы, финансовой мотивации, соблюдения прав военнообязанных.

Какие нововведения предусмотрены в проекте закона

Финансовая мотивация. Чтобы стимулировать приток добровольцев в армию, украинцев хотят стимулировать финансово. Если человек добровольно подписывает контракт с ВСУ, то банк сразу же открывает карточку, на которой будет ориентировочно до 50 тысяч гривен, пишет ВВС Украина.

Принудительная мобилизация. Представителям ТЦК хотят предоставить новые полномочия.

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В частности, они получат больше инструментов для проверки военно-учетных документов граждан на улицах, доставки их в военкоматы, объявления в розыск. Для этого они уже не будут нуждаться в участии полицейских.

Граждане будут вынуждены иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудника ТЦК или уполномоченного чиновника городских властей.

Электронные повестки. Новый законопроект предполагает, что повестки смогут вручать не только лично под роспись, заказным письмом, но и по электронной почте. После сообщения вы должны появиться в ТЦК в течение 48 часов. На военный учет могут взять иностранцев, которые до получения украинского гражданства служили в вооруженных силах других стран.

Сертификат защитника. Это еще одно электронное нововведение, которое может появиться в приложении "Дія". По сути сертификат защитника является аналогом военного билета. Демонстрировать такой электронный документ гражданам придется при регистрации прав собственности на недвижимое и движимое имущество, при женитьбе или разводе, для получения высшего образования или медицинских услуг и даже для пересечения госграницы. Каждые 60 дней этот документ нужно будет обновлять.

Отсрочка от армии. Может быть сужен круг граждан, имеющих право на отсрочку от армии. Это нововведение может касаться украинцев, имеющих близкого родственника с инвалидностью III группы. Также сократят перечень лиц, которые сейчас имеют отсрочку из-за ухода за лицом с инвалидностью I и II группы. Также отсрочки от армии могут лишить тех, кто решит получать второе или третье высшее образование.

Изменения в Уголовный кодекс и Кодекс админнарушений. Согласно проекту закона, планируется увеличить срок ареста для нарушителей, заочно привлекать их к ответственности и повысить штрафы.

Кроме того, изучается вопрос того, чтобы в рядах ВСУ могли служить приговоренные к тюремному заключению за совершение уголовных правонарушений.

Демобилизация военных. Депутаты предлагают установить ограничения в 24 или 36 месяцев службы. Эта идея не находит поддержки среди военного командования. Поэтому пока предлагают увеличить количество отпусков (до 90 дней) и провести демобилизацию военнослужащих-срочников, срок службы которых завершился.

Увольнение из армии. Перечень оснований для увольнения военных может быть расширен. В частности, такое право по собственному желанию получат иностранцы, которые присоединились к ВСУ, военные, освобожденные из плена (кроме добровольно сдавшихся врагу), инвалиды I и II группы, курсанты-женщины.

Окончательной редакции законопроекта пока нет, его согласовывают и только потом вынесут на голосование. Таким образом, пока что непонятно, какие изменения будут приняты.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что процесс мобилизации в Украине изменится. По его словам, изменения будут касаться количества мобилизованных, сроков проведения мобилизации и других вопросов.

Также глава государства Зеленский говорил, что Украина готовит новый план мобилизации. Как сказал президент, стране нужно знать, какие ставятся цели и куда она идет.

Правила мобилизации в Украине могут измениться. В частности, мобилизовать граждан предлагается по письменному согласию. Призывать будут тех, кто имеет отсрочку или бронь от мобилизации, а также работников правоохранительных органов. Кроме того, предлагается освобождаться со службы по собственному желанию. Об этом говорится в законопроекте №10209, который зарегистрировали в Верховной Раде.

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