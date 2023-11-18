Раде предлагают разрешить призывать в армию по согласию: кого это коснется

Нет смысла мобилизовать гражданина, если он морально не готов защищать страну, считает нардеп Георгий Мазурашу.

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В Раде предлагают забирать на войну по письменному согласию / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Правила мобилизации в Украине могут измениться. В частности, мобилизовать граждан предлагается по письменному согласию. Призывать будут тех, кто имеет отсрочку или бронь от мобилизации, а также работников правоохранительных органов. Кроме того, предлагается освобождаться со службы по собственному желанию. Об этом говорится в законопроекте №10209, который зарегистрировали в Верховной Раде. Автором проекта закона является народный депутат от партии Слуга народа Георгий Мазурашу.

Мобилизация в Украине по письменному согласию

Автор законопроекта Георгий Мазурашу считает, что нет смысла мобилизовать гражданина, если он морально не готов защищать страну.

"Ведь как отмечают добровольцы, из-за таких загнанных угрозами и принуждением в армии сплошные проблемы. Они отказываются выполнять приказы, покидают позиции, бегут, сдаются в плен", — сказал нардеп в комментарии ТСН.

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Он предлагает призывать граждан на военную службу во время мобилизации, учитывая морально-волевые качества и письменное подтверждение готовности защищать страну с оружием в руках.

Мобилизация полицейских, прокуроров, пенсионеров МВД

Законопроектом также предлагается мобилизовать военнообязанных, имеющих право на отсрочку или тех, кто имеет бронь, по их согласию и при условии, что они имеют опыт работы в государственных структурах в течение не менее двух лет, а также если они занимали должности, которые предусматривали использование огнестрельного оружия и имеют опыт.

"Такие изменения, в случае их принятия, позволяют призывать на военную службу представителей охранных ведомств, полицейских, работников прокуратуры, Службы безопасности Украины со сроком на шесть месяцев", — пояснила адвокат Марина Бекало.

Мазурашу отмечает, что изменения касаются молодых пенсионеров правоохранительных органов. К примеру, пенсионеров МВД, "которые большую часть жизни имели дело с оружием, а теперь почему-то не призываются на военную службу во время мобилизации".

Законопроектом предусмотрена возможность привлекать до 30% личного состава правоохранительных органов в ряды ВСУ.

Освобождение с военной службы по собственному желанию

Кроме того, законопроектом предлагается возможность освобождаться с военной службы следующим категориям:

военнослужащим срочной службы в связи с истечением сроков службы или по собственному желанию, в случае нарушения его прав как военнослужащего;

военнослужащим, которые проходят службу по призыву лиц офицерского состава по собственному желанию, в случае нарушения его прав как военнослужащего;

военнослужащим, проходящим службу по контракту, в случае служебного несоответствия или по собственному желанию, в случае нарушения его прав как военнослужащего.

"Указанные категории военнослужащих смогут освободиться по собственному желанию, в случае представления рапорта о нарушении их прав как военнослужащих и нерешении поднятых в нем вопросов, соответствующих полномочиям командиров (военных должностных лиц), в течение семи дней от зафиксированного дня подачи рапорта или отсутствия ответа на рапорт", – объяснила Бекало.

Законопроектом также предусматривается предоставить право военнослужащим, проходящим службу по призыву во время мобилизации, освободиться по собственному желанию в случае, если мобилизованный относится к категории граждан, которые, согласно статье 23 Закона о мобилизации, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

"В частности это важно для лиц с инвалидностью, студентов и аспирантов дневной формы обучения, преподавателей учебных заведений, забронированных работников. Они не подлежат мобилизации, но это не значит, что их не призывают вообще, сколько таких случаев. Кроме того, получить статус человека с инвалидностью или стать студентом, аспирантом можно уже после того, как мужчину мобилизовали", — отметила Марина Бекало.

Привлечение безработных к работам по восстановлению

Безработные граждане, которые находятся в запасе и не призваны на военную службу или не привлечены к исполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, предлагается привлекать к восстановлению пострадавшей в результате военных действий инфраструктуры или обеспечения работы других секторов экономики.

"Речь о том, чтобы безработных (не работающих минимум на 0,75 ставки или не занимающихся предпринимательской деятельностью), которые отказываются служить, воевать, можно было мобилизовывать на работу, в том числе на восстановление пострадавшей от военных действий инфраструктуры", — считает Мазурашу.

Мобилизация в Украине

8 ноября депутаты Верховной Рады девятый раз проголосовали за продление военного положения и мобилизации в Украине еще на 90 дней - до 14 февраля 2024 года.

9 ноября соответствующие законы подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В Украине в ближайшее время могут усилить мобилизацию. Однако мобилизовать в ряды Вооруженных сил абсолютно всех мужчин нельзя. Такое мнение озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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