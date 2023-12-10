"Обстрелы не прекращаются": оккупанты стягивают свои резервы на юге - ВСУ

Украинские военные удерживают позиции на левобережье Днепра. Однако российские оккупанты пытаются помешать контрнаступлению и стягивают на южный фронт свои резервы. Об это заявили в оперативном командовании "Юг".
Вражеские войска укрепляют фортификационное оборудование позиций.
"Враг продолжает укрепление фортификационного оборудования позиций и подтягивание резервов. Ведет наблюдение за действиями Сил обороны на правобережье и не прекращает давить артиллерийскими обстрелами, активно применяет дроны", — говорится в сообщении.
В ВСУ утверждают, что россияне пока не формируют наступательные группировки. В то же время украинские военные наносят огненное поражение противнику.
Бои на южном фронте
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что россияне засыпают бомбами и готовят резервы. Войска РФ перебрасывают дополнительные подразделения из Запорожской области и формируют резервы.
Разведка в Эстонии раскрыла цели ВСУ на левобережье Херсонщины. Вооруженные силы Украины создали плацдарм на левом берегу Днепра для оттеснения российских сил и уменьшения обстрелов Херсона.
Капитан первого ранга Евгений Лупаков сделал прогноз по левобережью Херсонщины. Существуют три фактора, которые мешают ВСУ прорвать оборону оккупантов РФ на левобережье Херсонщины и пойти в перед, сказал Евгений Лупаков.
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