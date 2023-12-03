"Главное – прорвать оборону": офицер сделал прогноз по левобережью Херсонщины

Существуют три фактора, которые мешают ВСУ прорвать оборону оккупантов РФ на левобережье Херсонщины и пойти в перед, сказал Евгений Лупаков.

https://glavred.info/ukraine/glavnoe-prorvat-oboronu-oficer-sdelal-prognoz-po-levoberezhyu-hersonshchiny-10521925.html Ссылка скопирована

Морпехи на левобережье Херсонщины, возможно, и сами прорвут "оборону" оккупантов - офицер / Коллаж: Главред, фото: В. Зеленский, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Морские пехотинцы на левом берегу Днепра в Херсонской области по-прежнему удерживают плацдарм и проводят атаки. Перспективы однозначны, однако мгновенного прорыва и освобождения территории не будет. Речь пойдет о долгой истории. Об этом заявил первый заместитель председателя Союза офицеров Украины, капитан первого ранга Евгений Лупаков.

В интервью Обозревателю он рассказал о том, что морская пехота будет удерживать плацдарм на левобережье, впоследствии ожидается продвижение.

"Если уж наши высадились на левом берегу, то это морская пехота. А это особые воины, с особым характером, с особыми способностями. Они не сдадут этот плацдарм однозначно. Более того, оттуда будет поддержка нашего наступления, которое пойдет с севера. Возможно, и сами прорвут", - считает офицер. видео дня

По его словам, мгновенного прорыва и освобождения оккупированных районов Херсонской области ждать не нужно. События на левобережье – это долгая история.

"К сожалению, очень длинная (история – ред.). Потому что мы столкнулись с сильным превосходством врага в воздухе, о чем вы сказали, и с огромными минными и фортификационными заграждениями противника. Плюс с бесконечным количеством "мяса". Эти три фактора сейчас мешают нам пробивать оборону врага и идти вперед. Главное для нас - прорвать оборону, дальше пойдет легче", - подчеркнул Евгений Лупаков.

Ситуация на левобережье Херсонской области

ВСУ удерживают плацдарм на левобережье Херсонской области, сообщили в новой сводке Генерального штаба. Войска наносят огневое поражение противнику.

На Херсонщине армия Украины ударила по зданию, где топ-оккупанты проводили свое совещание. В результате взрыва в селе Юбилейном погибли российские чиновники.

ВСУ продвинулись на левом берегу Херсонщины и перебрасывают туда подкрепление, полагают аналитики американского Института изучения войны. Войска достигли успехов в районе Крынок и закрепились в лесном массиве.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.