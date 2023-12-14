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"Выиграли битву за Черное море": Кулеба раскрыл успехи ВСУ во время контрнаступления

Юлия Закрепа
14 декабря 2023, 14:56
Кулеба рассказал, что ВСУ выиграли битву за Черное море и тем самым возобновили постоянный поток морского экспорта
'Выиграли битву за Черное море': Кулеба раскрыл успехи ВСУ во время контрнаступления
Кулеба рассказал об успехах ВСУ во время наступления / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что Украина имеет шанс на победу и рассказал об успехах ВСУ на поле боя.

Несмотря на сложности с контрнаступлением, по мнению Кулебы, Украина достигла заметных результатов за последние месяцы. Это - битва за Черное море и плацдарм на левом берегу Днепра, передает ТСН.

"Мы выиграли битву за Черное море и тем самым возобновили постоянный поток морского экспорта, принося пользу как нашей экономике, так и глобальной продовольственной безопасности. Мы достигли побед на южном фронте, недавно закрепили плацдарм на восточном берегу Днепра. И в других местах мы сдержали огромные российские нападения и нанесли значительные потери российским силам, в частности, сорвав их попытки на Авдеевку и Купянск. Несмотря на огромные усилия, российские войска не сумели достичь никаких успехов на земле", - подчеркнул дипломат.

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Наступление ВСУ: ситуация на фронте

Напомним, что ВСУ нанесли большие потери оккупантам и продвинулись вперед под Авдеевкой. Силы обороны контратаковали под Авдеевкой позиции захватчиков и 19 ноября совершили подтвержденное продвижение вперед.

Украинская армия продвинулась вперед на Мелитопольском направлении. Военный обозреватель отмечает, что за последние несколько дней украинские войска достигли неопределенного успеха к западу от Работиного в направлении Копани.

Зеленский прокомментировал медленное контрнаступление ВСУ. Во время конференции он подчеркнул, что российские войска в этом году не имели никаких побед на фронте. Больше всего оккупационных войск сосредоточено на востоке - сотни тысяч военных.

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война в Украине ВСУ контрнаступление ВСУ
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