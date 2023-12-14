Зеленский прибыл в Германию: с какой целью и что вошло в новый пакет помощи от страны

Правительство Германии передает Украине новый пакет военной помощи, в который вошло мощное оборудование.

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Президент Украины прибыл в Германию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/ukroboronprom

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Германию с необъявленным визитом. Президент прилетел во Франкфурт-на-Майне. Прибытие Зеленского вызвало повышенные меры безопасности в регионе и перекрытие дорог. Об этом сообщило BILD и пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

По прибытии в аэропорт Франкфурта-на-Майне, президент Украины отправился в Висбаден. Там находится американский штаб военной помощи для Украины. Цель визита заключается в посещении военной базы в Висбадене, которая координирует помощь Украине от партнеров.

"Посетил командование армии США в Европе в Висбадене. В очередной раз убедился в высоком уровне американской материально-технической помощи Украине. Она очень нужна нам для победы", - сказал президент.

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Следует отметить, что Олаф Шольц, канцлер Германии, вместе с другими европейскими лидерами в это время находятся на саммите лидеров Европейского союза в Брюсселе.

Новый пакет помощи от Германии

Вместе с тем, Германия передала Украине новый пакет военной помощи, включая зенитно-ракетный комплекс Patriot. Также в пакет входят:

ракеты для Patriot;

девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206;

7 390 боеприпасов к 155-мм артиллерии;

три беспилотных машины для разминирования;

14 систем обнаружения дронов;

восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros;

четыре прицепа к тягачам 8x8 HX81;

восемь тягачей Zetros;

более 47 тысяч боеприпасов 40 мм к гранатометам.

Помощь Украине от Германии

Напомним, недавно Германия предоставила Украине пакет военной помощи. В него вошли 250 артиллерийских боеприпасов, разведывательные системы, беспилотники и другое специальное оборудование.

Также министр обороны Германии, Борис Писториус, признает, что поставки оружия в Украину задерживаются из-за ограниченной мощности немецкой оборонной промышленности. Он заявил, что промышленность активно расширяет возможности во всех сферах.

Как сообщал Главред, власти Германии планируют уменьшить свои расходы на европейский фонд мира, который используется для закупки оружия для Украины. Эта инициатива отражается в неофициальном документе, в котором Германия предлагает учесть свою собственную военную помощь Украине как свой вклад в этот фонд.

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