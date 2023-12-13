Украина имеет шанс на помощь: работа Конгресса продлена еще на неделю - нардеп

Накануне лидер республиканцев в Сенате заявил, что Вашингтон не успеет утвердить военную помощь Украине до Рождества.

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Байден готов на уступки в обмен на помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, офис президента

Работа Конгресса США продлена еще на неделю - до 21 декабря вместо 15 декабря, что позволяет законодателям успеть утвердить дальнейшее финансирование Украины до рождественских каникул.

Как заметила в Facebook нардеп Александра Устинова, вероятнее всего, демократы готовы идти на уступки после смены переговорщика с республиканцами.

"Говорят, что Байден после встречи с Зеленским тоже сказал идти на уступки", - пишет Устинова. видео дня

Депутат подчеркнула, что у Украины появился шанс, что помощь США будет все же утверждена.

Поддержка Украины Западом падает

США до сих пор не могут договориться о дальнейшем финансировании Украинского государства в условиях российского вторжения. Республиканцы требуют от администрации Байдена заняться внутренними проблемами Америки, в первую очередь - миграционным вопросом, а приближенные к Трампу конгрессмены утверждают, что Украина все равно не одержит победу, поэтому должна "отдать часть территорий" России.

12 декабря после встречи с Зеленским лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл заявил, что парламентарии не успеют утвердить помощь Украине до Рождества.

"Все, что я сказал, это то, что практически невозможно, даже несмотря на достижение соглашения, разработать его (законопроект - Главред), провести через Сенат, провести его через Палату представителей до Рождества", - сказал он журналистам.

В то же время американский президент Джо Байден подчеркнул, что готов к компромиссу с республиканцами относительно границы, чтобы они разблокировали голосование о финансировании поддержки Украинского государства.

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