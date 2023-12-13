Украина имеет шанс на помощь: работа Конгресса продлена еще на неделю - нардеп

Работа Конгресса США продлена еще на неделю - до 21 декабря вместо 15 декабря, что позволяет законодателям успеть утвердить дальнейшее финансирование Украины до рождественских каникул.
Как заметила в Facebook нардеп Александра Устинова, вероятнее всего, демократы готовы идти на уступки после смены переговорщика с республиканцами.
"Говорят, что Байден после встречи с Зеленским тоже сказал идти на уступки", - пишет Устинова.видео дня
Депутат подчеркнула, что у Украины появился шанс, что помощь США будет все же утверждена.
Поддержка Украины Западом падает
США до сих пор не могут договориться о дальнейшем финансировании Украинского государства в условиях российского вторжения. Республиканцы требуют от администрации Байдена заняться внутренними проблемами Америки, в первую очередь - миграционным вопросом, а приближенные к Трампу конгрессмены утверждают, что Украина все равно не одержит победу, поэтому должна "отдать часть территорий" России.
12 декабря после встречи с Зеленским лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл заявил, что парламентарии не успеют утвердить помощь Украине до Рождества.
"Все, что я сказал, это то, что практически невозможно, даже несмотря на достижение соглашения, разработать его (законопроект - Главред), провести через Сенат, провести его через Палату представителей до Рождества", - сказал он журналистам.
В то же время американский президент Джо Байден подчеркнул, что готов к компромиссу с республиканцами относительно границы, чтобы они разблокировали голосование о финансировании поддержки Украинского государства.
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