Жуткие кадры: оккупанты сделали 'щит' из военнопленных во время штурма

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что это первый такой случай, им зафиксированный.

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Бои у Работино продолжаются / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, instagram.com/libkos

Российские оккупанты используют военнопленных в роли "живого щита" во время штурмов позиций ВСУ. Один из случаев зафиксирован украинскими защитниками в районе Работино Запорожской области.

Эксклюзивные кадры, снятые дроном ВСУ, получила редакция Радио Свобода "Донбасс.Реалии". На них видно, как впереди идет человек с поднятыми руками, а сзади - военные армии РФ с оружием.

Таким образом, по словам бойцов ВСУ, оккупанты пытаются заставить их не открывать по российским военным огонь. Сами же захватчики стреляют из огнестрельного оружия в направлении продвижения.

видео дня

После того, как завязался бой, военные РФ начали отступление. Безоружных военных ВСУ послали назад, а потом выстрелили в сторону одного из них. Уже на следующем кадре видно недвижимое тело на земле. Судьба украинского бойца на этот момент неизвестна, пишут журналисты.

Сообщается, что украинские бойцы хотят, чтобы по факту этого видео было возбуждено уголовное дело.

Реакция омбудсмена и комментарий ГУР

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что такие действия можно считать нарушением Женевской конвенции. Он сказал, что это первое такое видео, которое он видит.

"Согласно Женевской конвенции, запрещается использовать военнопленных в участии в боевых действиях. То есть военнопленный должен содержаться в специальном лагере для военнопленных, который должен быть далеко от линии ведения боевых действий, и ожидать процедуры обмена", - объяснил Лубинец.

В ГУР журналистам сообщили, что со стороны России на этом участке фронта сейчас воюет 234-й десантно-штурмовой полк в составе 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ.

Ситуация на фронте ухудшается

Уже три дня РФ ведет массированное наступление на Востоке. Основные усилия оккупанты сосредоточили на захвате Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки и Победы.

К сожалению, по данным аналитиков, у врага наметились успехи в продвижении. Например, ВС РФ захватили Авдеевскую промзону и некоторые позиции ВСУ в Марьинке.

Под угрозой оккупации может оказаться Часов Яр. В случае захвата города ряд населенных пунктов Донецкой области окажутся под прямым огнем РСЗО противника.

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