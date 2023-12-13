В случае захвата Часового Яра ряд городов окажутся под огнем РСЗО оккупантов - журналист

У российских войск есть незначительные продвижения в считанных километрах от Часового Яра - у села Богдановка Донецкой области, подтвердил корреспондент Радио Свобода "Донбасс. Реалии" Сергей Горбатенко.
По его словам, к Часовому Яру подбираются "клешни" (от Хромово в направлении на Богдановку) российских оккупантов.
"Понемногу, благодаря тому, что происходят постоянно ротации личного состава, потому что есть превосходство в огневой мощи в FPV-дронах, российские войска (пока еще нельзя назвать это тактическими успехами) продвигаются", - объяснил корреспондент.видео дня
Часов Яр стратегически важен для Украины, для всей Донецкой области, подчеркнул Горбатенко.
В случае захвата города ряд населенных пунктов, которые сейчас находятся в относительном тылу, окажутся под огнем российских РСЗО.
"Потому что он (Часов Яр - Главред) расположен на возвышенности. При условии, если российские войска когда-нибудь смогут доставить туда свои средства огневого поражения, например РСЗО, после этого, к сожалению, все тыловые города Донецкой области (Славянск, Краматорск, Грушковка и Константиновка) могут оказаться в зоне огневого поражения агрессора", - отметил журналист.
Но пока что об оккупации Часового Яра не идет. Погодные условия не позволяют врагу использовать БПЛА и авиацию.
"Сейчас неблагоприятные условия на Донбассе - облачность, ветер, иногда дождь. К счастью, агрессор сейчас не может полноценно использовать дроны и авиацию. Потому пока их продвижение здесь затруднено", - сказал Горбатенко.
Что происходит на фронте
Несколько дней назад российские войска перешли в массированное наступление на Востоке. 10 декабря командование Восточной группировки ВСУ зафиксировало "рекорд по одновременности" штурмовых действий врага вокруг Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки и Победы.
По сообщению DeepState, противник уже захватил Авдеевскую промзону. Это негативно скажется на положении соседних подразделений ВСУ. Бои идут между Ясиноватским переулком и улицей Колосова.
11 декабря российские войска продолжили штурмовать населенные пункты под Бахмутом. Из-за массированного наступления противника Силы обороны вынуждены будут перейти к обороне Часового Яра. Ситуация на фронте может пойти не на пользу Украине, подчеркивают OSINT-исследователи.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Зеленский с глазу на глаз разнес "друга Путина" Орбана и поставил ему условие
- "Время открыть двери": премьер Испании решительно высказался о вступлении Украины в ЕС
- Орбан не смог додавить: Еврокомиссия отказала в выплате 10 млрд евро