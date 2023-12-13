В случае захвата Часового Яра ряд городов окажутся под огнем РСЗО оккупантов - журналист

Это стратегически важен для Украины и Вооруженных сил город.

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Часов Яр под угрозой оккупации / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, Минобороны РФ

У российских войск есть незначительные продвижения в считанных километрах от Часового Яра - у села Богдановка Донецкой области, подтвердил корреспондент Радио Свобода "Донбасс. Реалии" Сергей Горбатенко.

По его словам, к Часовому Яру подбираются "клешни" (от Хромово в направлении на Богдановку) российских оккупантов.

"Понемногу, благодаря тому, что происходят постоянно ротации личного состава, потому что есть превосходство в огневой мощи в FPV-дронах, российские войска (пока еще нельзя назвать это тактическими успехами) продвигаются", - объяснил корреспондент. видео дня

Часов Яр стратегически важен для Украины, для всей Донецкой области, подчеркнул Горбатенко.

В случае захвата города ряд населенных пунктов, которые сейчас находятся в относительном тылу, окажутся под огнем российских РСЗО.

"Потому что он (Часов Яр - Главред) расположен на возвышенности. При условии, если российские войска когда-нибудь смогут доставить туда свои средства огневого поражения, например РСЗО, после этого, к сожалению, все тыловые города Донецкой области (Славянск, Краматорск, Грушковка и Константиновка) могут оказаться в зоне огневого поражения агрессора", - отметил журналист.

Но пока что об оккупации Часового Яра не идет. Погодные условия не позволяют врагу использовать БПЛА и авиацию.

"Сейчас неблагоприятные условия на Донбассе - облачность, ветер, иногда дождь. К счастью, агрессор сейчас не может полноценно использовать дроны и авиацию. Потому пока их продвижение здесь затруднено", - сказал Горбатенко.

Что происходит на фронте

Несколько дней назад российские войска перешли в массированное наступление на Востоке. 10 декабря командование Восточной группировки ВСУ зафиксировало "рекорд по одновременности" штурмовых действий врага вокруг Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки и Победы.

По сообщению DeepState, противник уже захватил Авдеевскую промзону. Это негативно скажется на положении соседних подразделений ВСУ. Бои идут между Ясиноватским переулком и улицей Колосова.

11 декабря российские войска продолжили штурмовать населенные пункты под Бахмутом. Из-за массированного наступления противника Силы обороны вынуждены будут перейти к обороне Часового Яра. Ситуация на фронте может пойти не на пользу Украине, подчеркивают OSINT-исследователи.

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