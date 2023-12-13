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Зеленский провел встречи с лидерами стран Северной Европы: о чем говорили

Руслана Заклинская
13 декабря 2023, 18:26
Президент Украины поблагодарил Финляндию, Швецию, Данию и Исландию за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.
Зеленский провел встречи с лидерами стран Северной Европы: о чем говорили
Владимир Зеленский встретился с лидерами стран Северной Европы / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с лидерами Финляндии, Швеции, Дании и Исландии. Во время встреч обсуждались такие важные темы, как оборонная помощь Украине, членство Украины в ЕС и справедливый мир. Об этом сообщило официальное интернет-представительство Президента Украины.

На этих встречах Владимир Зеленский обсудил ключевые аспекты сотрудничества и поддержки между Украиной и странами-партнерами. Это касалось различных аспектов, включая военную помощь, политическую поддержку и совместные шаги для обеспечения мира и безопасности в регионе.

Встреча с президентом Финляндии

Во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистьо, Зеленский поблагодарил за пакет оборонной помощи, отметив его важность для украинских защитников и производства артиллерийских боеприпасов в Финляндии. Также обсуждалась формула мира и пути достижения стабильности в Украине и за ее пределами.

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"Такие шаги являются критически важными не только для нашей свободы, но и для свободы других европейских стран, особенно для тех, которые имеют общую границу с Россией. Европейская среда безопасности коренным образом изменилась, и мы можем защитить нашу общую свободу, только действуя вместе и с долгосрочными обязательствами", - сказал Зеленский.

Президент Зеленский поблагодарил Финляндию за приют украинских вынужденных переселенцев и хорошее отношение к людям. Кроме этого, главы государств отметили важность решения о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Встреча с премьером Швеции

Во время встречи с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном, президент выразил благодарность за поставки военной помощи, такой как зенитные ракетные комплексы IRIS-T и боевые машины пехоты CV-90.

Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский согласовали позиции перед важным заседанием Европейского совета. Зеленский подчеркнул важность единства ЕС в вопросах финансовой помощи Украине и переговоров о членстве. Он также выразил благодарность Швеции за поддержку и помощь Украине во время войны с Россией.

Встреча с премьером Дании

Во время разговора с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, Зеленский обсудил сотрудничество в оборонной сфере и поблагодарил за помощь более чем на 1 млрд евро. Он также выразил благодарность за роль Дании в международной коалиции бойцов и обсудил важность единства ЕС перед заседанием Европейского совета.

  • Зустріч Зеленського з лідерами країн Північної Європи
    Зустріч Зеленського з лідерами країн Північної Європи Фото: president.gov.ua
  • Зустріч Зеленського з лідерами країн Північної Європи
    Зустріч Зеленського з лідерами країн Північної Європи Фото: president.gov.ua
  • Зустріч Зеленського з лідерами країн Північної Європи
    Зустріч Зеленського з лідерами країн Північної Європи Фото: president.gov.ua
  • Зустріч Зеленського з лідерами країн Північної Європи
    Зустріч Зеленського з лідерами країн Північної Європи Фото: president.gov.ua
  • Зустріч Зеленського з лідерами країн Північної Європи
    Зустріч Зеленського з лідерами країн Північної Європи Фото: president.gov.ua
  • Зустріч Зеленського з лідерами країн Північної Європи
    Зустріч Зеленського з лідерами країн Північної Європи Фото: president.gov.ua

Встреча с премьером Исландии

Встреча с премьером Исландии Катрин Якобсдоттир была направлена на обсуждение различных аспектов поддержки Исландии, в частности политической, дипломатической и гуманитарной. Также лидеры обратили внимание на долгосрочную поддержку для достижения свободы в Украине и в Европе.

"Скоординировали следующие международные шаги и обсудили долгосрочную поддержку на 2024 год и далее. Наша общая цель - защита свободы в Украине и во всей Европе, и мы работаем вместе для ее достижения", - отметил Президент Украины.

Встреча Зеленского с Байденом

Напомним, 11 декабря президент Владимир Зеленский отправился в Соединенные Штаты. Там он провел встречу с президентом США Джо Байденом.

Как сообщал Главред, Зеленский прибыл в Вашингтон в среду на фоне задержки решения вопроса о выделении Украине большого пакета военной помощи. Эту встречу охарактеризовали как "очень продуктивную". Зеленский подробно объяснил, что нужно Украине для защиты от оккупантов и победы на фронте.

Также Президент Украины поблагодарил президента США за военную помощь и рассказал о будущих планах на 2024 год. Отметив, что это его третий визит в Белый дом во время войны, он выразил благодарность за поддержку, в частности объявленный пакет военной помощи в размере 200 миллионов долларов.

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Финляндия Дания Владимир Зеленский Швеция новости Исландии
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