'Время открыть двери': премьер Испании решительно высказался о вступлении Украины в ЕС

Испания хочет начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе до конца своего председательства в Совете ЕС.

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Испания поддерживает вступление Украины в ЕС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, president.gov.ua

В среду, 13 декабря, правительство Испании выразило решительную поддержку европейской интеграции Украины, а именно членства страны в Европейском союзе. Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил надежду на начало переговоров по вступлению Украины в ЕС до конца года. Об этом сообщило Reuters.

Санчес заявил, что Испания готова начать переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе до конца своего председательства в Совете ЕС, которое завершается 31 декабря.

"Я начал испанское председательство с поездки в Киев и надеюсь завершить его открытием переговоров о вступлении с этой страной теперь, когда известен отчет Европейской комиссии", - сказал он. видео дня

Он подчеркнул, что "настало время для ЕС открыть свои двери" и принять Украину, а также Молдову и страны Западных Балкан.

Лидеры ЕС планируют обсудить заявку Украины на членство на саммите 14-15 декабря. Также рассмотрят расширение Европейского союза за счет других стран, таких как Грузия, Молдова и Западные Балканы, включая Черногорию.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, Европейская комиссия рекомендует начать официальные переговоры относительно вступления Украины в ЕС, при условии выполнения четырех критериев. Эту информацию обнародовало Радио Свобода, ссылаясь на последний отчет Еврокомиссии о прогрессе реформ в Украине.

Кроме этого, принять решение о переговорах с Украиной о ее членстве должны все страны ЕС, но Венгрия выступает против этого. Премьер-министр Венгрии ответил на письмо венгерского меньшинства из Закарпатья, где они просили не препятствовать евроинтеграции Украины. Орбан подтвердил готовность своей страны защищать права венгерского меньшинства в Украине, но также сказал, что вступление Украины в ЕС "не является своевременным".

Также Словакия готова поддержать начало переговоров относительно вступления Украины в ЕС на декабрьском саммите, хотя недавно глава Министерства иностранных дел выражал сомнения в возможности членства Украины в Евросоюзе.

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