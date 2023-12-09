Совет ЕС обсудит проблемы Украины и усиление помощи ВСУ - Боррель

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Совет ЕС на следующем заседании обсудит усиление военного потенциала Украины.

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По словам Жозепа Борреля, официальный Киев нуждается в укреплении противовоздушной обороны всей Украины. / Коллаж: Главред, Фото: @JosepBorrellF, Pixabay/Dusan_Cvetanovic

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Совет Евросоюза на следующем заседании обсудит усиление военного потенциала Украины. Соответствующее заявление Боррель обнародовал 9 декабря на своей странице в соцсети X (он же ‒ Twitter).

По его словам, официальный Киев нуждается в укреплении противовоздушной обороны всей Украины. В частности, он отметил, что накануне страна-агрессор нанесла самый большой за два месяца ракетный удар по Украине.

"Россия нанесла наибольший за два месяца ракетный удар по городам Украины. Необходимо усилить Вооруженные силы Украины, в частности, системы ПВО. На следующем заседании Совета по иностранным делам мы обсудим обязательства ЕС в сфере безопасности, а также предложения по увеличению нашего вклада в военный потенциал Украины", – написал Боррель.

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Возможные планы по принуждению Украины к переговорам с РФ

Немецкое издание Bild, ссылаясь на собственные источники в правительственных кругах ФРГ, пишет, что власти США и Германии пытаются втянуть Украину в переговоры с Россией. Они уже даже якобы "придумали" план, как усадить за этот стол президента Украины Владимира Зеленского.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц хотят склонить Украину к мирным переговорам с РФ, не оказывая прямого дипломатического давления на Зеленского. Стороны хотят помочь Киеву занять "стратегически выгодную переговорную позицию", с которой уже можно будет договариваться с Путиным о "суверенитете и территориальной целостности" страны.

США и Германия, как основные поставщики военной помощи, хотят использовать этот рычаг влияния. Как сообщается, стороны будут передавать Украине столько оружия, сколько понадобится для сдерживания оккупантов, без возможности освободить оккупированные территории.

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