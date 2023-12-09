"Отказ" от Украины и "развал НАТО": NYT узнали о тревоге в ЕС из-за Трампа

В Евросоюзе не знают, что делать, если следующим президентом США станет Дональд Трамп. Европейские страны опасаются сценария, при которой произойдет не только отказ от Украины, но и уход Штатов из Европы и "развал НАТО". Европейцы уже работают с командой Трампа, чтобы выяснить его планы.
Как сообщает The New York Times, бывшие и нынешние чиновники в Европе рассказали о том, что в правительствах растет тревога из-за возможного избрания Трампа на пост президента США.
Они опасаются отказа от Украины, ухода Штатов из Европы и фактического "уничтожения НАТО".
"В Европе существует большой страх, что второе президентство Трампа приведет к фактическому выходу Соединенных Штатов из НАТО", - отметил Джеймс Ставридис, который командовал Объединенными вооруженными силами Альянса в период с 2009 по 2013 год.
Журналисты добавили, что европейские послы и аналитики уже тайно ездят к соратникам Трампа, чтобы узнать о его планах.
В связи с этим европейские послы и представители аналитических центров совершают тайные визиты к соратникам Трампа, чтобы узнать о его намерениях, пишет издание. "Наиболее уязвимые к нападению со стороны России страны", считают в NYT, попытаются задобрить Трампа увеличением заказов американского оружия и путем других символических шагов.
Выборы президента США
Выборы президента Соединенных Штатов Америки запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е выборы, на которых могут избрать 47-го главу государства в том случае, если действующий хозяин Белого дома Джо Байден не примет в них участия.
Дональд Трамп, 45-й президент США, еще 15 ноября прошлого года заявил, что уже начал свою предвыборную кампанию.
Действующий президент Джо Байден 25 апреля 2023 года объявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборы в 2024 году. Он попытается переизбраться на второй срок.
Согласно данным социологического опроса The Wall Street Journal, Трамп обогнал Байдена в рейтингах на 4%. Нынешнего президента поддерживают 43% американцев, а прошлого – 47%. Если добавятся еще кандидаты, Трамп будет опережать Байдена уже на 6%.
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