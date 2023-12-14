Как убрать плесень с помощью уксуса: женщина раскрыла полезный лайфхак

Эксперты по уборке раскрыли действенный способ, как быстро убрать плесень в доме.

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Как убрать плесень с помощью уксуса / коллаж: Главред, фото : pexels.com, скриншот: видео Youtube

Зимой в доме часто образуется конденсат и повышенная влажность, а это может стать источником размножения плесени. Часто в зимний период плесень начинает появляться возле окон и наружных стен.

Каждый раз убирать плесень стает трудно, однако есть действенный метод. Специалисты не рекомендуют спешить использовать отбеливатель, чтобы попытаться убить грибок и остановить его. Зато, советуют применить вместо этого уксус, передает издание Mirror.

Многие считают, что отбеливатель не работает так хорошо, а использование белого уксуса эффективно, если оставить его на пораженном участке примерно на час.

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"Белый уксус, оставленный примерно на час с чистящей щеткой или даже тканью, смоченной в теплой мыльной воде, должен помочь. Не забывайте всегда носить перчатки и маску", - подчеркнула женщина.

Чтобы плесень не образовывалась в ваших домах, специалисты советуют чаще проветривать свои дома даже в холодную погоду. Стоит просто открыть окно на несколько часов, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.

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