Как убрать плесень с помощью уксуса: женщина раскрыла полезный лайфхак

Зимой в доме часто образуется конденсат и повышенная влажность, а это может стать источником размножения плесени. Часто в зимний период плесень начинает появляться возле окон и наружных стен.
Каждый раз убирать плесень стает трудно, однако есть действенный метод. Специалисты не рекомендуют спешить использовать отбеливатель, чтобы попытаться убить грибок и остановить его. Зато, советуют применить вместо этого уксус, передает издание Mirror.
Многие считают, что отбеливатель не работает так хорошо, а использование белого уксуса эффективно, если оставить его на пораженном участке примерно на час.
"Белый уксус, оставленный примерно на час с чистящей щеткой или даже тканью, смоченной в теплой мыльной воде, должен помочь. Не забывайте всегда носить перчатки и маску", - подчеркнула женщина.
Чтобы плесень не образовывалась в ваших домах, специалисты советуют чаще проветривать свои дома даже в холодную погоду. Стоит просто открыть окно на несколько часов, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.
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