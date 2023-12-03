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Эксперт рассказал, как предотвратить конденсат на окнах: эти простые советы спасут ваш дом

Лидия Неплях
3 декабря 2023, 18:41
Главред поделился 5 элементарными правилами, чтобы избавиться от конденсата навсегда.
Как избавиться от конденсата на окнах
Как избавиться от конденсата на окнах / Коллаж Главред, фото flickr (smilla4, marissa anderson)

Конденсат на окнах спальни - это то, с чем многие сталкиваются в зимние месяцы. Конденсат - это проблема, поскольку он может стать причиной появления плесени не только вокруг окна, но и на стенах, потолках и других предметах в вашем доме.

Плесень может оказать значительное влияние на здоровье ваших дыхательных путей, и это влияние может быть еще хуже, если плесень находится в спальне. Джон Каттс, эксперт по стеклу из MeandMyGlass, поделился пятью способами, которые помогут уменьшить количество конденсата на окнах вашей спальни, пишет Mirror.

Во-первых, Джон объяснил, что часто случается так, что за ночь окна распариваются, и утром подоконник становится влажным. Эксперт порекомендовал всегда находить время, чтобы вытирать конденсат с окон по утрам, а также использовать методы профилактики.

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Как избавиться от конденсата на окнах

Комнатные растения

Джон объяснил, что комнатные растения, в том числе паукообразные и орхидеи, способствуют уменьшению влажности воздуха, что может предотвратить образование конденсата в спальне. Лилии мира - не только красивые цветы, но и любят влажность, поэтому они идеально подходят для поглощения спор плесени в вашей спальне. Для достижения наилучших результатов Джон рекомендует размещать растения на подоконниках или как можно ближе к окнам.

Используйте осушитель воздуха

При использовании такого прибора вероятность образования конденсата будет гораздо ниже, поскольку на поверхностях будет скапливаться меньше воды.

"Плесень развивается при избытке влаги в воздухе, поэтому вложение средств в осушитель воздуха может помочь устранить проблему. Разместив его на подоконнике, вы сможете эффективно поглощать влагу и предотвращать распространение плесени", - пояснил он.

Однако осушители, какими бы полезными они ни были, стоят денег и нуждаются в опорожнении время от времени, поэтому для поддержания их в рабочем состоянии требуется постоянное обслуживание.

Держите окна открытыми

Это может показаться очевидным, но это эффективно. Открывая окна, вы выпускаете влажный воздух наружу, а значит, не позволяете влаге скапливаться на окнах. Хотя, возможно, трудно держать окна открытыми всю ночь, проветривание в течение дня может снизить уровень влажности в помещении. Джон говорит, что открытые окна также помогают предотвратить появление плесени, поэтому он рекомендует делать это как можно чаще в течение зимних месяцев.

Включайте отопление по утрам

Включение отопления по утрам примерно на 20 минут поможет контролировать влажность в помещении. Сначала откройте окна, чтобы создать здоровый поток воздуха, а затем включите отопление, чтобы окна не запотевали. Если конденсат привел к серьезному образованию плесени на стенах и потолках, вам, возможно, придется обратиться к специалистам, так как это может быть связано с внешними проблемами в здании, которые усугубляют ситуацию.

Держите жалюзи и шторы подальше от стекла

Если жалюзи и шторы касаются стекла, они могут блокировать поток воздуха, способствуя образованию конденсата в течение ночи. Джон говорит, что простой способ избежать этого - убедиться, что ваши шторы или жалюзи находятся на достаточном расстоянии от окон и дверей, чтобы предотвратить скопление воды. Также полезно открывать шторы и жалюзи, как только вы проснулись.

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