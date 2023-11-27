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При боли в горле этот метод самый подходящий: нужна лишь бутылка и обычная вода

Лидия Неплях
27 ноября 2023, 17:33
Не обязательно бежать в аптеку за лекарствами, сначала попробуйте этот метод.
При боли в горле этот метод самый подходящий: нужна лишь бутылка и обычная вода
Как быстро снять боль в горле/ Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (viktoriia_han)

Холодное время года - традиционная пора года, когда украинцы болеют. Особенно неприятно болеть, когда першит горло. Не всегда этот симптом легко снять, или же под рукой нет лекарства. В такой момент лучше всего воспользоваться действенным лайфхаком с обычной водой, который снимет боль как рукой.

Как быстро снять боль в горле - лайфхак

Если болит горло, обязательно попробуйте такой способ. Возьмите обычную бутылку, налейте в нее 500 мл воды и 5 грамм соли. Таким образом выйдет 0,9% физраствор.

Возьмите еще одну бутылку, проделайте в горлышке отверстие, как на видео, и поместите в него трубочку. Чтобы почувствовать облегчение, нужно вдыхать воздух с горлышка. Автор лайфхака говорит, что боль снимет довольно быстро.

видео дня

Что нельзя делать при боли в горле

  • Избегайте курения и пассивного курения: Дым табака может раздражать горло и ухудшать состояние.
  • Не переохлаждайте горло: Избегайте холодного воздуха и вентиляторов, особенно если у вас уже болит горло.
  • Избегайте раздражающих веществ: Воздержитесь от употребления горячих или раздражающих напитков и продуктов, таких как острые специи или кислые продукты.
  • Сохраняйте влажность в помещении: Используйте увлажнители или другие средства для поддержания влажности в воздухе, чтобы предотвратить сухость в горле.
  • Избегайте избыточного напряжения голосовых связок: Не кричите и избегайте длительных разговоров при болях в горле.
  • Поддерживайте увлажнение: Пейте достаточное количество жидкости, особенно теплого чая или воды. Это может помочь уменьшить сухость и раздражение.

Смотрите, как быстро снять боль в горле в домашних условиях:

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