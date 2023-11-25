Что делать, если помутнел холодец: лайфхак с яйцом, который спасет блюдо

Холодец - искусство, требующее внимания к деталям и заботы о каждом этапе процесса. Чтобы достичь прозрачной структуры и сохранить неповторимый вкус, важно уделить внимание выбору ингредиентов и особенностям приготовления. Но даже если бульйон вышел мутным, исправить ситуацию можно.
Помутнел холодец, что делать - лайфхак
Мутный бульйон перелить в отдельную емкость и охладить до отвердения жира. Взять одно мытое яйцо, отделить белок от желтка, белок взбить в пену, скорлупу размельчить. Далее добавляем ее к белку. С бульойона удаляем застывший жир и проганяем через сито. Ставим бульйон на средний огонь и тонкой струйкой вливаем смесь с белком и скорлупой, постоянно помешивая.
Доведите до кипения, после этого уменшите огонь и варите бульйон 3-4 минуты. Спустя время вы увидите как пена, что образовалась, собирает все лишнее и муть. Соберите пену и выключите плиту. Оставьте бульйон на 10 минут, чтобы оставшаяся муть осела. Снять жидкость надо так, чтобы ее не взболтнуть. Надо процедить ее через сито и бумажную салфетку или двойную марлю. При необходимости процедуру можно повторить.
Как изначально сварить прозрачный холодец
Для того чтобы холодец имел прозрачную структуру и не помутнел, рекомендуем следующие шаги:
- Используйте качественные ингредиенты: Постарайтесь выбрать свежее мясо и косточки, а также чистые овощи. Чем лучше качество ингредиентов, тем чище будет бульон.
- Замочите мясо: Замочите мясо в холодной воде на несколько часов или лучше всего на ночь. Это поможет избавиться от крови и других веществ, которые могут помутить бульон.
- Варите на медленном огне: Постепенно доводите бульон до кипения на среднем огне, а затем уменьшите огонь до минимума. Варите бульон медленно и долго, чтобы извлечь максимум питательных веществ из костей.
- Не часто мешайте: Избегайте частого перемешивания бульона во время варки. Оставьте его в покое, чтобы избежать вспенивания.
- Удаляйте пену: Регулярно убирайте пену, которая образуется на поверхности бульона, используя ложку или шумовку.
- Фильтруйте бульон: После того как бульон будет готов, профильтруйте его через марлю или мелкое сито. Это поможет избавиться от мелких частиц и сделает бульон более прозрачным.
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