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Что делать, если помутнел холодец: лайфхак с яйцом, который спасет блюдо

Лидия Неплях
25 ноября 2023, 18:22
Вы удивитесь, ведь в этом лайфхаке понадобится даже скорлупа.
Что делать, если помутнел холодец: лайфхак с яйцом, который спасет блюдо
Что делать, если мутный холодец / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Всегда Вкусно!), flickr (Slice of Chic)

Холодец - искусство, требующее внимания к деталям и заботы о каждом этапе процесса. Чтобы достичь прозрачной структуры и сохранить неповторимый вкус, важно уделить внимание выбору ингредиентов и особенностям приготовления. Но даже если бульйон вышел мутным, исправить ситуацию можно.

Помутнел холодец, что делать - лайфхак

Мутный бульйон перелить в отдельную емкость и охладить до отвердения жира. Взять одно мытое яйцо, отделить белок от желтка, белок взбить в пену, скорлупу размельчить. Далее добавляем ее к белку. С бульойона удаляем застывший жир и проганяем через сито. Ставим бульйон на средний огонь и тонкой струйкой вливаем смесь с белком и скорлупой, постоянно помешивая.

Доведите до кипения, после этого уменшите огонь и варите бульйон 3-4 минуты. Спустя время вы увидите как пена, что образовалась, собирает все лишнее и муть. Соберите пену и выключите плиту. Оставьте бульйон на 10 минут, чтобы оставшаяся муть осела. Снять жидкость надо так, чтобы ее не взболтнуть. Надо процедить ее через сито и бумажную салфетку или двойную марлю. При необходимости процедуру можно повторить.

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Как изначально сварить прозрачный холодец

Для того чтобы холодец имел прозрачную структуру и не помутнел, рекомендуем следующие шаги:

  • Используйте качественные ингредиенты: Постарайтесь выбрать свежее мясо и косточки, а также чистые овощи. Чем лучше качество ингредиентов, тем чище будет бульон.
  • Замочите мясо: Замочите мясо в холодной воде на несколько часов или лучше всего на ночь. Это поможет избавиться от крови и других веществ, которые могут помутить бульон.
  • Варите на медленном огне: Постепенно доводите бульон до кипения на среднем огне, а затем уменьшите огонь до минимума. Варите бульон медленно и долго, чтобы извлечь максимум питательных веществ из костей.
  • Не часто мешайте: Избегайте частого перемешивания бульона во время варки. Оставьте его в покое, чтобы избежать вспенивания.
  • Удаляйте пену: Регулярно убирайте пену, которая образуется на поверхности бульона, используя ложку или шумовку.
  • Фильтруйте бульон: После того как бульон будет готов, профильтруйте его через марлю или мелкое сито. Это поможет избавиться от мелких частиц и сделает бульон более прозрачным.

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холодец лайфхак
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