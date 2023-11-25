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Об этом знают лишь единицы: для чего нужно второе отверстие в раковине

Юрий Берендий
25 ноября 2023, 16:26
В большинстве современных раковин есть второе отверстие, которое часто расположено под краном или сбоку. Главред выяснил, для чего оно нужно.
Об этом знают лишь единицы: для чего нужно второе отверстие в раковине
Для чего на самом деле нужно второе отверстие в раковине - неожиданный ответ / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, pixabay

Современные раковины для кухни и ванной комнаты есть второе отверстие, которое часто находится под или сбоку от смесителя. Как правило оно всегда находится в верхней части раковины.

Зачем в раковине второе отверстие

Второе отверстие в раковине может иметь несколько назначений или функций:

  • Дренаж: дополнительное отверстие служит для водостока и отвода воды, которая собирается в раковине. Это может быть полезно для предотвращения переливания воды и образования загрязнений.
  • Двойной сток: в некоторых случаях, раковины используются для двух пользователей одновременно. Второе отверстие позволяет воде свободно стекать при одновременном использовании обоими людьми.
  • Дизайн и стиль: второе отверстие может быть введено в качестве элемента дизайна для создания уникального вида или стиля раковины.
  • Вентиляция: некоторые модели имеют второе отверстие для облегчения вентиляции и ускорения отвода воды.

На самом деле это отверстие служит не только для украшения, но и для того, чтобы не затопить дом, а если вы живете в квартире, то чтобы защитить соседей. Это тоже необходимо для предотвращения затопления водой.

видео дня

Основное отверстие находится в нижней части раковины. Оно соединино с сифоном, где оседают грязь, жир, волосы и все другие отходы нашей жизни. Бывает, что засоряется сифон или сама сливная труба. При этом, если вы спешите или рассеянно забываете закрыть воду, вода начнет вытекать за пределы раковины.

Чтобы предотвратить это, раковина имеет идентичное второе отверстие, так называемый перелив или переливное отверстие, которое можно использовать для предотвращения утечки воды. Если раковина действительно переполняется из-за засорения слива или из-за того, что поток воды слишком сильный, чтобы стекать в слив, пригодится второе отверстие.

Однако не стоит возлагать все надежды на это дренажное отверстие. Эксперты подчеркивают, что и оно также может забиться мусором и не дать вам времени слить воду, когда вам это нужно. Поэтому перед мытьем выбрасывайте остатки пищи или поставьте под раковину специальный кухонный комбайн.

Как прочистить второе отверстие в раковине?

Большинство из нас забывают одну простую, но очень важную вещь: переливное отверстие также необходимо время от времени чистить. Когда вы пользуетесь раковиной, в переливе скапливается грязь, плесень и остатки моющего средства.

Если вы не будете с этим осторожны, со временем появится неприятный запах. Очистить перелив очень легко. Возьмите ватный диск и смочите его уксусом. Затем тщательно очистите внутреннее отверстие.

Если вы чувствуете, что отверстие уже сильно забито, можно воспользоваться простым приспособлением. Возьмите проволоку и обмотайте один ее конец ватой или тканью, смоченной в уксусе. Вставьте провод в отверстие и аккуратно протрите внутреннюю стенку перелива.

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