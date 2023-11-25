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Эти лайфхаки спасут, если замерзла дверная ручка в машине, сохрани, чтобы не потерять

Лидия Неплях
25 ноября 2023, 05:00
Чтобы не прийшлось размораживать дверную ручку, лучше предотвратить этот процесс.
Эти лайфхаки спасут, если замерзла дверная ручка в машине, сохрани, чтобы не потерять
Что делать если замерзла ручка / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube ( EricTheCarGuy)

Когда температура опускается ниже нуля, одной из распространенных зимних неприятностей для автомобилистов становится замерзание дверей их машин. Это не только создает дискомфорт, но и может стать причиной опозданий или даже повреждения автомобиля. Рассказываем, как открыть замерзшие двери и предотвратить проблему в будущем.

Как открыть двери в машине, если они замерзли

Если дверная ручка в машине замерзла, есть несколько способов решить эту проблему:

  • Использование обогревателя: Если у вас есть портативный обогреватель, вы можете направить его на замерзшую дверную ручку, чтобы тепло помогло растопить лед.
  • Теплая вода: Можно аккуратно залить теплую (но не горячую, чтобы избежать трещин в стекле) воду на ручку и замок. После этого попробуйте аккуратно открыть дверь.
  • Спиртосодержащие растворы: Растворы, содержащие спирт (например, средства для обезледенения), могут помочь растопить лед. Их можно распылить на замерзшую ручку.
  • Фен: Использование фена также может помочь. Направьте теплый воздух от фена на замерзшую ручку, чтобы растопить лед.
  • Предотвращение замерзания: В качестве профилактики, можно нанести на ручки и замки специальные средства, предотвращающие образование льда.
  • Физическое воздействие: Легкое постукивание по ручке или замку может помочь сломать лед, но будьте осторожны, чтобы не повредить детали.

Помните, что следует избегать применения излишней силы, чтобы не повредить дверной замок или ручку. Если ничто из вышеперечисленного не помогает, рекомендуется обратиться к профессионалам или автосервису для получения квалифицированной помощи.

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Как предотвратить замерзание автомобильных дверей

Чтобы избежать замерзания автомобильных дверей в холодное время года, можно принять несколько мер. Во-первых, нанесение силиконовой смазки на уплотнители дверей поможет предотвратить их прилипание к дверям при низких температурах. Также полезно использовать антизамерзающие средства для замков, что помогает избежать замерзания механизмов замка.

Парковка автомобиля в гараже или под навесом значительно снижает воздействие холода и осадков. Рекомендуется также укрывать наружные зеркала специальными чехлами, чтобы предотвратить их замерзание. Важно своевременно удалять снег и лед с автомобиля, особенно в районе дверей и замков. В качестве временной меры перед сильными морозами можно использовать картонные листы, вставляемые между дверью и уплотнителем.

Необходимо также регулярно проверять и при необходимости заменять уплотнители дверей, если они повреждены или изношены. Герметичное закрытие дверей также играет важную роль в предотвращении проникновения влаги внутрь, что может способствовать замерзанию.

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