Как избавиться от конденсата и плесени на окнах в вашем доме: действенные лайфхаки

Эксперты посоветовали простую ночную привычку, которая может легко остановить образование конденсата и плесени на окнах каждое утро.

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Как избежать конденсата на окнах / коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com, pexels.com

С наступлением холодов в вашем доме может образовываться конденсат на окнах. Тонкий слой воды появляется на окнах утром, и он образуется, когда теплый воздух внутри встречается с холодным воздухом снаружи. Однако мало кто знает, что от конденсата может образовываться вредная плесень.

Однако эксперты поделились простыми способами, которые помогут остановить образование конденсата и плесени, передает издание Mirror.

Чтобы остановить накопление конденсата могут помочь шторы, если открыть их. Известно, что закрытые шторы отлично подходят для предотвращения сквозняков, но они также предотвращают нагрев оконного стекла центральным отоплением. Это делает стекло холоднее, поэтому вызывает конденсацию. Поэтому эксперты советуют оставлять шторы открытыми ночью, чтобы температура стекла оставалась ближе к температуре комнаты.

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Еще один трюк, которым они поделились по возможности держать окна открытыми ночью.

"Теплый воздух, который люди выдыхают во время сна, повышает влажность. Когда окна закрыты, влажному воздуху некуда деться, поэтому оно превращается в конденсат", - отметили эксперты.

Если вы не хотите открывать окна, тогда стоит включить отопление, но на низкой температуре. Благодаря этому урегулируется температура.

"Во-первых, снижение температуры, когда отопление выключается, делает окна холодными. Затем внезапное повышение, когда включается отопление, быстро нагревает воздух, но не стекло, поэтому образуется конденсат. Поддерживая отопление постоянно, но при более низкой температуре, стекло не охлаждается и помогает предотвратить образование конденсата", - пояснили специалисты.

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