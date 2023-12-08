Боеприпасы и многое другое: Германия выделила Украине большой пакет помощи

Германия передает Украине новый большой пакет военной помощи. Об этом заявили на сайте правительства.
Министерство обороны Германии выделило Украине боеприпасы, беспилотники и многое другое.
В пакет помощи вошли:
- 250 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм (из запасов Бундесвера и промышленных запасов);
- разведывательный комплекс LUNA NG;
- 10 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями (ранее было 142);
- шесть пограничных патрульных машин (ранее было 235);
- 8 грузовиков Zetros (было 224);
- 100 000 аптечек (ранее было 400 000);
- медицинские средства;
- 70 автоматических гранатометов калибра 70 мм.
Военная помощь Украине от США
Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал о том, что США выделили, возможно, один из последних пакетов помощи Украине. Такое заявление он сделал после того, как Администрация Байдена объявила о выделении 175 миллионов долларов дополнительной помощи Украине.
В то же время СМИ сообщали о том, что президент США Джо Байден готов пойти уступки республиканцам ради Украины. Республиканцы отказались одобрить дополнительное финансирование Украины без мер для сокращения числа мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу США.
Конгресс США так и не принял решение о выделении Украины военной помощи. Эксперт Андрей Золотарев рассказал о последствиях остановки помощи от США. В случае затягивания помощи от США, Украину может ждать падение курса гривны и сворачивание многих социальных программ на государственном и местном уровнях.
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