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Боеприпасы и многое другое: Германия выделила Украине большой пакет помощи

Ангелина Подвысоцкая
8 декабря 2023, 16:27
Министерство обороны Германии выделило Украине боеприпасы, беспилотники и многое другое.
Германия, ВСУ
Германия выделила Украине новый пакет помощи / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, pixabay

Германия передает Украине новый большой пакет военной помощи. Об этом заявили на сайте правительства.

Министерство обороны Германии выделило Украине боеприпасы, беспилотники и многое другое.

В пакет помощи вошли:

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  • 250 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм (из запасов Бундесвера и промышленных запасов);
  • разведывательный комплекс LUNA NG;
  • 10 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями (ранее было 142);
  • шесть пограничных патрульных машин (ранее было 235);
  • 8 грузовиков Zetros (было 224);
  • 100 000 аптечек (ранее было 400 000);
  • медицинские средства;
  • 70 автоматических гранатометов калибра 70 мм.

Военная помощь Украине от США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал о том, что США выделили, возможно, один из последних пакетов помощи Украине. Такое заявление он сделал после того, как Администрация Байдена объявила о выделении 175 миллионов долларов дополнительной помощи Украине.

В то же время СМИ сообщали о том, что президент США Джо Байден готов пойти уступки республиканцам ради Украины. ​Республиканцы отказались одобрить дополнительное финансирование Украины без мер для сокращения числа мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу США.

Конгресс США так и не принял решение о выделении Украины военной помощи. Эксперт Андрей Золотарев рассказал о последствиях остановки помощи от США. В случае затягивания помощи от США, Украину может ждать падение курса гривны и сворачивание многих социальных программ на государственном и местном уровнях.

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