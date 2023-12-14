Страх перед Орбаном: стало известно, почему Зеленского не пригласили на саммит ЕС

14 декабря в Брюсселе начался саммит Европейского Союза, на котором все внимание было сосредоточено на начале переговоров по вступлению Украины в ЕС и на позиции венгерского премьера Виктора Орбана. Об этом сообщает издание Politico.
Евродепутаты рассматривают предоставление ключевой поддержки Киеву через выделение 50 миллиардов евро для восстановления экономики, пострадавшей от войны, и начало переговоров о возможности вступления Украины в ЕС. Однако Виктор Орбан блокирует обе инициативы, что может, по некоторым источникам, привести к продлению саммита еще на один день.
Как сообщали собственные источники издания, Владимир Зеленский выразил желание лично принять участие в саммите и этот вопрос считался решенным положительно для него до вечера 13 декабря. Однако, по полученной информации, в ЕС решили отложить приглашение президента Украины в Брюссель из-за страха перед антагонистической реакцией Виктора Орбана. Присутствие Зеленского на саммите могло бы сделать позицию венгра по отношению к Украине еще более неуступчивой. Поэтому Зеленский выступил на саммите в режиме онлайн.
Вступление Украины в ЕС
Напомним, как ранее сообщал Главред, секретарь СНБО Алексей Данилов раскрыл, какой будет реакция Киева на отказ Венгрии голосовать за вступление Украины в Европейский Союз.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в случае невозможности Европейскому союзу принять решение о начале переговоров с Украиной относительно членства из-за блокирования со стороны Венгрии, это может привести к катастрофическим последствиям, в том числе и для самого Союза. Тем не менее, это не остановит процесс расширения, и Украина продолжит свой путь к членству в сообществе.
Словакия готова поддержать начало переговоров по вступлению Украины в ЕС на декабрьском саммите, сообщает министерство иностранных дел страны. В то же время, 5 декабря глава министерства Юрай Бланар выражал сомнения относительно возможности членства Украины в Евросоюзе в нынешних обстоятельствах.
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