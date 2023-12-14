В Киеве ПВО успешно сбила аэробалистическую ракету 'Кинжал' - ВСУ

Россияне пытаются запутать украинскую ПВО и понять особенности ее работы, говорит спикер Воздушных сил.

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В Киеве сбили баллистическую ракету / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Представитель командования ВВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что в Киеве ПВО во время одной из воздушных тревог в четверг, 14 декабря, сбила одну аэробалистическую ракету Х-47м Кинжал.

По его словам в эфире Киев24, страна-агрессор 14 декабря запускала как реальные цели, а именно - баллистические ракеты Кинжал, так и фальш-цель. Это необходимо для того, чтобы запутать украинскую ПВО и понять особенности ее работы, говорит спикер Воздушных сил. Он также подтвердил, что взрывы, которые слышали киевляне днем, были связаны с работой ПВО.

"Есть сбитие одной ракеты", - добавил Игнат. видео дня

Напомним, что РФ запустила по югу Украины более 40 дронов. По предварительным данным, силы ПВО сбили 32 вражеских дрона в небе над Одесской областью и семь – над Николаевщиной.

Стало известно, какой объект пыталась поразить РФ. Згурец отметил, что РФ в этот раз использовала ракеты 48Н6, которые, по словам эксперта, являются "оружием террора" и запускаются из Брянской области.

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