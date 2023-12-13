Атака на Киев 13 декабря: стало известно, какой объект пыталась поразить РФ

В ночь на 13 декабря Россия атаковала Киев рекордным количеством баллистических ракет, чтобы поразить один энергообъект, считает военный эксперт Сергей Згурец.
Згурец отметил, что РФ в этот раз использовала ракеты 48Н6, которые, по словам эксперта, являются "оружием террора" и запускаются из Брянской области.
"Когда эти ракеты используются для воздушных целей, то они являются управляемыми, впрочем, когда по наземным целям, то после пуска ракета теряет связь с управляемой РЛС и направляется в район цели по определенным координатам", - говорится в блоге Згурца на Эспрессо.видео дня
Однако атака по Киеву была направлена против одного конкретного энергообъекта.
В случае попадания ракеты, ТЭЦ имела бы существенные повреждения и значительная часть города осталась бы без света.
"Как по мне, план противника заключался в том, что перед атакой была проведена хакерская атака на"Киевстар". Поэтому это больше похоже на комплексную атаку на объекты Украины", - считает Згурец.
В то же время воронки от обломков ракет были результатом детонации этих ракет на земле.
Згурец подытожил, что сейчас Россия ищет оптимальные ресурсы для террора и соответственно делает ставки на ракеты до С-400.
"Для нас главными средствами противодействия таким ракетам являются комплексы Patriot и SAMP-T, которые включают автоматический режим работы по таким целям. Впрочем, возникает главная проблема - количество ракет к этим системам ПВО, которое должно решаться нашими партнерами наряду с поставкой систем Patriot и SAMP-T", - пояснил эксперт.
Впрочем, по мнению Згурца, стоит менять стратегию противодействия ракетным обстрелам РФ. В частности, разработать систему мероприятий для обнаружения и уничтожения пусковых установок С-400 в Брянской области, используя спутниковые данные от украинских партнеров.
Кто такой Сергей Згурец
Сергей Згурец-украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.
Атака на Киев 13 декабря
Этой ночью Россия атаковала Киев 10 ракетами С-400. Все вражеские цели были сбиты, а зато обломки повредили городскую инфраструктуру и припаркованные автомобили. Известно о 53 пострадавших, среди которых есть 6 детей.
Президент Владимир Зеленский после ночной атаки на Киев подчеркнул, что Украине нужно больше систем ПВО.
По словам Олега Жданова, в России могут производить до 20 баллистических ракет на месяц до комплекса С-400. В запасах у врага может быть несколько десятков, а может даже сотен таких ракет.
Военный эксперт говорит, что из комплекса С-400, по неподтвержденным данным, в режиме "земля - земля" российская армия может обстреливать территорию Украины на дальность не более 200-220 километров.
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