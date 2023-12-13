Еврокомиссия разморозила 10 миллиардов евро для Венгрии, но все не так просто

ЕС может вновь заблокировать финансирование, если Венгрия прекратит выполнять условия.

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ЕС разблокировал помощь Венгрии / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Европейская комиссия разблокировала 10 миллиардов евро средств для Венгрии. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление комиссии.

"После тщательной оценки и нескольких обменов мнениями с венгерским правительством Комиссия считает, что Венгрия приняла меры, которые она обязалась принять, чтобы Комиссия считала, что горизонтальное условие Хартии ЕС об основных правах выполнено в части, касающейся независимости судебной власти", - говорится в сообщении.

В то же время в Еврокомиссии отметили, что они вновь заблокируют финансирование, если Венгрия не будет выполнять условия.

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Стоит отметить, что это все произошло прямо перед саммитом ЕС, на котором Орбан пообещал заблокировать финансовую и политическую поддержку Украины.

Блокирование помощи Венгрии

Напомним, Виктор Орбан угрожал сорвать саммит Украина-ЕС. Президент Евросовета Шарль Мишель вынужден прекратить визит в Китай из-за угроз Орбана по вопросу Украины.

8 декабря стало известно о том, что Еврокомиссия хочет выделить Венгрии 10 млрд евро. Дипломаты из ЕС пытаются оправдаться и говорят, что это якобы не связано с шантажом Орбана и войны в Украине.

Позже появилась информация о том, что Венгрия готова отменить вето на помощь Украине, если ЕС разморозит ее средства. Правительство в Будапеште задерживает четырехлетний пакет поддержки на сумму 50 миллиардов евро для Киева.

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