Еврокомиссия разморозила 10 миллиардов евро для Венгрии, но все не так просто

Европейская комиссия разблокировала 10 миллиардов евро средств для Венгрии. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление комиссии.
"После тщательной оценки и нескольких обменов мнениями с венгерским правительством Комиссия считает, что Венгрия приняла меры, которые она обязалась принять, чтобы Комиссия считала, что горизонтальное условие Хартии ЕС об основных правах выполнено в части, касающейся независимости судебной власти", - говорится в сообщении.
В то же время в Еврокомиссии отметили, что они вновь заблокируют финансирование, если Венгрия не будет выполнять условия.
Стоит отметить, что это все произошло прямо перед саммитом ЕС, на котором Орбан пообещал заблокировать финансовую и политическую поддержку Украины.
Блокирование помощи Венгрии
Напомним, Виктор Орбан угрожал сорвать саммит Украина-ЕС. Президент Евросовета Шарль Мишель вынужден прекратить визит в Китай из-за угроз Орбана по вопросу Украины.
8 декабря стало известно о том, что Еврокомиссия хочет выделить Венгрии 10 млрд евро. Дипломаты из ЕС пытаются оправдаться и говорят, что это якобы не связано с шантажом Орбана и войны в Украине.
Позже появилась информация о том, что Венгрия готова отменить вето на помощь Украине, если ЕС разморозит ее средства. Правительство в Будапеште задерживает четырехлетний пакет поддержки на сумму 50 миллиардов евро для Киева.
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