Наступление России набирает обороты: больше всего оккупанты атаковали Авдеевку

Российские захватнические войска штурмуют Авдеевку со всех направлений.

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РФ наступает на востоке / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Российские оккупанты усиливают давление на фронте. За сутки зафиксировано 89 боевых столкновений по всей линии фронта. Больше всего враг сосредоточился на штурмах Авдеевки - там отбито 45 атак врага, говорится в вечерней сводке Генштаба.

Купянское направление

Украинские защитники отбили 12 атак врага в районе Синьковки, и еще 2 атаки в районе восточнее Петропавловки Харьковской области.

видео дня

Лиманское направление

Отражены 2 атаки врага в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернив Донецкой области.

Бахмутское направление

Силы обороны отразили 6 атак противника в районах Ивановского и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Константиновки Донецкой области.

Авдеевское направление

Наши защитники отбили 25 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, и еще 20 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Марьинское направление

ВСУ продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Красногоровки Донецкой области, где противник совершил 11 безуспешных атак на позиции наших защитников.

Ситуация на фронте ухудшается

Уже три дня РФ ведет массированное наступление на Востоке. Основные усилия оккупанты сосредоточили на захвате Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки и Победы.

К сожалению, по данным аналитиков, у врага наметились успехи в продвижении. Например, ВС РФ захватили Авдеевскую промзону и некоторые позиции ВСУ в Марьинке.

Под угрозой оккупации может оказаться Часов Яр. В случае захвата города ряд населенных пунктов Донецкой области окажутся под прямым огнем РСЗО противника.

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