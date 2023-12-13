Украину накрывает мощный циклон: какие регионы будет засыпать снегом

Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины будут сильные порывы ветра.

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Прогноз погоды в Украине 14 декабря / фото: pixabay

Погода в Украине 14 декабря будет снежной, ветреной и скользкой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В южных, центральных и северо-восточных областях порывы ветра будут 15-20 м/с.

По данным Натальи Диденко, Украину накроет мощный циклон. Из-за него в областях будут очень сильные осадки.

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Прогноз погоды в Украине 14 декабря / фото: ventusky

Погода 14 декабря

В Украине 14 декабря будет облачно. Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега в южной части страны. В Карпатах и на Закарпатье будет дождь, а в северо-восточных областях - значительные осадки. На дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. могут быть порывы ветра.

"Температура ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла (ночью на востоке и северо - востоке 1-6° мороза), днем на Закарпатье и в центральных областях 3-8° тепла, в южной части 8-13° тепла", - говорится в сообщении.

Погода 14 декабря в Киеве

В Киеве 14 декабря будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег и дождь. Также прогнозируют гололед и гололед. В этот день ветер будет юго-восточный, с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла; в Киеве ночью и днем 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 14 декабря / фото: meteoprog

В Украине ударит +12

По данным meteoprog, 14 декабря в Украине будет снежно и тепло. Самая низкая температура воздуха будет на территории Луганской области. Там температура воздуха опустится до -4...+1 градусов. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +5...+12 градусов.

Прогноз погоды в Украине 14 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине в декабре

В Украине в первый месяц зимы будут дни, когда температура воздуха подскочит до +15 градусов - синоптик назвала "теплые даты" декабря. В начале декабря через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, который приведет к аномальным температурам воздуха.

Синоптик Анатолий Прокопенко дал свой прогноз и рассказал, какой будет погода в декабре 2023. Он утверждает, что вероятность суровых морозов до минус 20 градусов есть, но она "незначительна".

Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что в Украине будет настоящая зимняя сказка в декабре. Он рассказал, какой будет погода на Рождество и Новый год.

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