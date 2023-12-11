Украину мощно заметет снегом: синоптик назвал самые неприятные дни

Неделя в Украине будет морозной и снежной. Прогноз погоды от синоптика с 12 до 17 декабря.

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Погода в Украине на неделю / pixabay

Погода в Украине на этой неделе будет весьма опасной. Как и предупреждали синоптики, декабрь принес в Украину морозы и снегопады.

По прогнозу кандидата географических наук, метеоролога Игоря Кибальчича, в большинстве областей нашей страны ожидается неустойчивая погода под влиянием атмосферных фронтов и циклонов, которые станут причиной осадков в виде дождя и снега.

Погода в Украине на вторник 12 декабря

Пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, туманов и дождей. На дорогах кое-где гололедица. Ветер южной четверти, 5-10 м/с.

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Температура воздуха ночью -2…+3°С, днем 0…+5°С; в южной части и в Крыму ночью +1...+6°С, днем +6...+11°С.

Погода в Украине на среду 13 декабря

13 декабря в Украине в большинстве областей пройдут осадки преимущественно в виде дождя и туманов, в Карпатах, северных и восточных областях снег и мокрый снег с переходом в дождь.

Местами налипание мокрого снегп. На дорогах гололедица, местами туманы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -2...+3°С, днем -1...+4°С; на юге и в Крыму ночью +1…+6°С, днем +6…+11°С.

Погода в Украине в четверг 14 декабря

Пройдут дожди, в северных, западных областях и на последнем востоке мокрый снег с дождем. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица, иногда налипание мокрого снега.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -1...+4°С, днем +2...+7°С; в южных областях и в Крыму ночью +3…+8°С, днем +7…+12°С.

Погода на пятницу 15 декабря

В большинстве областей, кроме юга и Крыма, сохранятся осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, местами с дождем.

В северной части местами налипание мокрого снега.

На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -2…+3°С, на юге ночью 0…+5°С, днем +3…+8°С.

Погода в субботу 16 декабря

В Украине пройдет небольшой снег и мокрый снег, днем в западных и восточных областях небольшой снег, на остальной стране без существенных осадков.

На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7°С, днем 0...-5°С. На юге в течение суток -3…+2°С.

Погода в воскресенье 17 декабря

Без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер западной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8°С, днем -2...+3°С.

Карта погоды на 2 недели / meteoprog.com

Погода в Украине

Ранее синоптик Наталья Птуха рассказала, что Украину накроет циклон из Турции, и назвала дату сильных осадков. В ряде областей два дня будут идти снегопады из-за нового циклона.

Напомним, синоптик предупредила, что зима поразит аномальными температурами. Погода в Украине зимой 2023-2024 будет аномально теплой и без значительных осадков. Ожидается, что средняя температура воздуха в зимние месяцы на 2-3 градуса будет превышать климатическую норму 1991-2020 годов, отметила синоптик Вера Балабух.

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