Ворвется 10-градусное тепло: синоптики предупреждают об опасности в некоторых регионах

Погода в Украине 12 декабря будет снежной. Во многих областях на дорогах в этот день будет скользко. Синоптики объявили І уровень опасности. Это может привести к нарушению движения транспорта. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В этот день в Ивано-Франковской области будет высокая снеголавинная опасность из-за метелей и снегопадов. Синоптики объявили 3 уровень опасности.
Погода 12 декабря
В Украине 12 декабря будет облачно. Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь в восточных, северных и центральных областях. В южных областях будет туман. Также синоптики предупреждают об гололедице во многих областях Украины. В этот день ветер будет южный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, днем в западных и центральных областях до 4° тепла, в южной части 3-8° тепла", - говорится в сообщении.
Погода 12 декабря в Киеве
В Киеве 12 декабря будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь. Также прогнозируют гололед и гололед. В этот день ветер будет южный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью и днем 0-2° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.
В Украине ударит +10
По данным meteoprog, 12 декабря в Украине будет снежно и тепло. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской и Харьковской областей. Там температура воздуха опустится до -1...+1 градуса. Теплее всего будет в оккупированном Крыму. Там температура воздуха повысится до +5...+10 градусов.
Погода в Украине в декабре
В Украине в первый месяц зимы будут дни, когда температура воздуха подскочит до +15 градусов - синоптик назвала "теплые даты" декабря. В начале декабря через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, который приведет к аномальным температурам воздуха.
Синоптик Анатолий Прокопенко дал свой прогноз и рассказал, какой будет погода в декабре 2023. Он утверждает, что вероятность суровых морозов до минус 20 градусов есть, но она "незначительна".
Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что в Украине будет настоящая зимняя сказка в декабре. Он рассказал, какой будет погода на Рождество и Новый год.
Другие новости:
- Вся страна "поплывет": в Украину врывается резкое потепление
- Врезал почти 7-бальный шторм: Украину накрыла сильная буря
- Украину мощно заметет снегом: синоптик назвал самые неприятные дни