Врезал почти 7-бальный шторм: Украину накрыла сильная буря

После этого магнитной бури страну накроет еще один геомагнитный шторм.

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Украину накрыла новая магнитная буря / фото: pexels

Украину накрыла новая магнитная буря. После этого геомагнитного шторма начнется еще одна буря. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику магнитная буря ворвалась в страну еще 8 декабря. Тогда ее мощность была на уровне почти 5-ти баллов. На следующий день мощность бури выросла до почти 7-ми баллов.

10 декабря мощность бури опустилась до минимума. Однако расслабляться рано, ведь 11 декабря мощность бури повысится до 5-ти баллов, после чего пойдет на спад.

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Ожидается, что еще одна магнитная буря ворвется в страну 18 декабря. Ее мощность будет на уровне почти 6-ти баллов.

Украину накрыла новая магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 17 вспышек класса С и М. Специалисты считают, что 11 декабря могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 49 солнечных пятен.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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