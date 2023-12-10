Врезал почти 7-бальный шторм: Украину накрыла сильная буря

Украину накрыла новая магнитная буря. После этого геомагнитного шторма начнется еще одна буря. Об этом сообщает meteoagent.
Согласно графику магнитная буря ворвалась в страну еще 8 декабря. Тогда ее мощность была на уровне почти 5-ти баллов. На следующий день мощность бури выросла до почти 7-ми баллов.
10 декабря мощность бури опустилась до минимума. Однако расслабляться рано, ведь 11 декабря мощность бури повысится до 5-ти баллов, после чего пойдет на спад.
Ожидается, что еще одна магнитная буря ворвется в страну 18 декабря. Ее мощность будет на уровне почти 6-ти баллов.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 17 вспышек класса С и М. Специалисты считают, что 11 декабря могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.
Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 49 солнечных пятен.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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