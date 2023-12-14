'Не будет концом света': Данилов прокомментировал позицию Венгрии по вступлению Украины в ЕС

По словам Данилова, в случае, если начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз будет отложено, это означает, что будет конец света.

https://glavred.info/ukraine/ne-budet-koncom-sveta-danilov-prokommentiroval-poziciyu-vengrii-po-vstupleniyu-ukrainy-v-es-10525049.html Ссылка скопирована

Данилов отреагировал на возможное отложение переговоров о вступлении в ЕС / коллаж Главред, фото: УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о том, какой будет официальная реакция Киева на отказ Венгрии голосовать за вступление Украины в Европейский Союз. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью для la Repubblica, опубликованном в день начала саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе.

Журналисты издания уточнили у секретаря СНБО Алексея Данилова о том, какой будет официальная реакция Киева на блокирование вступления Украины в ЕС со стороны Венгрии.

"Мы были бы разочарованы. Но это не будет концом света. Мне интересно другое. Что такое Европейский союз? Если это сообщество ценностей, мы, безусловно, соответствуем всем критериям свободы. Мы демократическая страна. Сообщество, которое поддерживает свободу слова и прав человека", - сказал Данилов. видео дня

Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины подчеркнул, что победа в войне против России важна не только для защиты украинских граждан. Он выразил опасение, что поражение Украины может открыть дорогу для российской агрессии против других стран, в частности стран Балтии и Польши, которые могут стать потенциальными жертвами.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, как ранее сообщал Главред, лидеры стран Европейского Союза возможно утвердят пересмотр бюджета до 2027 года, включающий выделение 50 миллиардов евро для Украины. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан. Он указал, что Венгрия должна принять решение о пересмотре бюджета, поскольку это напрямую влияет на интересы страны.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, продолжает выражать свое несогласие с началом переговоров по вступлению Украины в Европейский союз. Об этом он заявил во время брифинга перед саммитом.

В то же время, в среду, 13 декабря, правительство Испании высказало твердую поддержку европейской интеграции Украины, в частности, членства страны в Европейском союзе. Премьер-министр Испании Педро Санчес выражает надежду на начало переговоров по вступлению Украины в ЕС до конца текущего года.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.