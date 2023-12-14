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В Украине выросло количество тех, кто готов отказаться от территорий - опрос КМИС

Елизавета Бельмас
14 декабря 2023, 14:29обновлено 14 декабря, 15:09
Количество украинцев, которые готовы отказаться от некоторых территорий, становится больше.
Готовы отказаться от территорий: в Украине хотят остановить войну уже сейчас
Готовы отказаться от территорий: в Украине хотят остановить войну уже сейчас / коллаж: Гларвед, фото: УНИАН

Киевский междунароный институт социологии провел опрос среди населения Украины, который длился с 29 ноября по 9 декабря с помощью телефонного интервью. Результаты опроса уже опубликованы.

Согласно средним показателям опроса, за последние полгода в Украине стало больше людей, которые готовы идти на территориальные уступки ради того, чтобы завершить войну. С мая по декабрь их количество возрасло на 9 процентов.

Чего хотят украинцы

Опираясь на данные, которые предоставляет КМИС, можно увидеть, что стабильной ситуация была в период с мая 2022 года по май 2023 года. Тогда абсолютное большинство респондентов выступали за отмену каких-либо уступок и только 8-10 процентов утверждали, что территориалные уступки необходимы.

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Спустя полгода, после мая 2023 года, наблюдается стабильный рост процента тех, кто готов к территориальным уступкам. После 10% в мае их стало 14% в октябре и 19% в декабре.

Готовность к территориальным уступкам
Готовность к территориальным уступкам / КМИС

При этом, процент тех, кто выступал против уступок - уменьшается. С 84% в мае в декабре их стало 74%.

При этом, в КМИС акцентируют внимание на важном моменте: до октября 2023 года прирост тех, кто готов к уступкам осуществлялся за счет Юга и Востока, с октября по декабрь при этом этот прирост случился за счет мнения Запада и Центра. В центральной Украине процент готовности к уступкам увеличился на 5 пунктов.

Процент тех, кто выступал против уступок - уменьшается
Процент тех, кто выступал против уступок - уменьшается / КМИС

Также, несмотря на негативные тенденции, в Украине подавляющее большинство, а это от 68% на Юге и 79% в Центре - по прежнему выступают против территориалных уступок России.

По прежнему выступают против территориалных уступок России
По прежнему выступают против территориалных уступок России / КМИС

Ситуация в Украине

Напомним, в контексте 5 пакетов помощи, которые готовят для Украины Европа и США представитель СМИ поинтересовался у президента Украины, "возможно ли Украине одержать победу в этой войне без этой помощи по состоянию на сейчас". Президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере отметил, что без помощи международных партнеров Украине придется простистоять российским оккупантам самостоятельно.

При этом, в Украине провели опрос среди населения, чтобы узнать, хотят ли граждане страны продолжать боевые действия. Согласно данным опроса, абсолютное большинство украинцев уверены, что при хорошей поддержке Запада Украина способна достичь желаемого результата в борьбе против России. Таких мнений - 87% из всех опрошенных.

Помимо этого, полномасштабная война в Украине продолжается уже почти два года. Несмотря на сложности и риск снижения западной помощи, больше половины украинцев готовы продолжать бороться с российскими оккупантами.

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война в Украине
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