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Хотят ли украинцы продолжать бороться против России: результаты опроса

Елизавета Бельмас
12 декабря 2023, 15:54обновлено 12 декабря, 16:45
Результат опроса, как всегда, неоднозначный.
Хотят ли украинцы продолжать бороться против России
Хотят ли украинцы продолжать бороться против России / коллаж: Гларвед, фото: УНИАН

В Украине провели опрос среди населения, чтобы узнать, хотят ли граждане страны продолжать боевые действия, даже если значительно сократится помощь Запада. Об этом сообщил Киевский международный институт социологии после проведения опроса, который был проведен с 29 ноября по 9 декабря.

Что думают украинцы

Согласно данным опроса, абсолютное большинство украинцев уверены, что при хорошей поддержке Запада Украина способна достичь желаемого результата в борьбе против России. Таких мнений - 87% из всех опрошенных.

Также 58% опрошенных склоняются к мысли о том, что даже при существенном сокращении Западной помощи, необходимо продолжать бороться и давлеть на оккупантов, даже при всём риске для не оккупированных территорий.

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Какой процент населения хочет прекратить борьбу

Среди всех опрошенных каждый третий респондент, а это 32%, считает, что необходимо прекращать боевые дейтсвия при условии серьезных гарантий безопасности от Запада. Так они считают даже в том случае, если будет неизвестно, на сколько затянется освобождение оккупированных территорий.

Настроения в Украине падают

В КМИС также рассказали, что в период с октября 2022 года по октябрь 2023 стало больше тех, кто верит в то, что Запад устал от Украины и хочет уступок перед Россией.

Помимо прочего, с февраля 2023 года по октябрь 2023 на 27% стало больше тех, кто считает, что Россия владеет слишком большим ресурсом и сможет долго вести войну.

Подытожили опрос в институте таким заявлением:

"Украинцы хоть и сохраняют оптимизм, но, очевидно, он становится все более сдержанным", - отмечают в КМИС.

К чему готовиться украинцам

Напомним, катастрофический сценарий в случае прекращения финансирования бюджета Украины Америкой подразумевает, что у ВСУ не будет средств ни для выплат, ни даже для закупок горюче-смазочных материалов для техники, не говоря уже о боеприпасах на открытых рынках, поделился в интервью Главреду директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Также, Владислав Селезнев напомнил, что всю прошлую неделю оккупанты запускали дроны по необычным, специфическим маршрутам. Он допускает, что это могла быть подготовка к дальнейшим ракетным ударам. После того, как оккупанты определили расположение украинской ПВО.

Помимо прочего, если в США будут затягивать с решением вопроса экономической и военной помощи Украине, это может привести к серьезным проблемам на фронте и в экономике. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог Андрей Золотарев. По его словам, если Россия почувствует, что у ВСУ есть дефицит боеприпасов, средств поражения, то она попытается этим воспользоваться, начав активное наступление.

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война в Украине
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