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Россияне перешли от дронов к ракетам: к чему готовиться украинцам

Елизавета Бельмас
8 декабря 2023, 18:08обновлено 8 декабря, 18:39
Оккупанты снова применяют ракетные атаки, а не дроны.
Россияне перешли от дронов к ракетам
Россияне перешли от дронов к ракетам / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Нацпол

В ночь с 7 на 8 декабря вражеская российская армия атаковала Украину дронами, после чего уже ночью запустила крылатые ракеты. Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, о чем это предупреждает.

По словам эксперта, предыдущие атаки дронами, скорее всего, были нацелены на попытку обнаружить место расположения ЗРК и радаров.

К чему готовиться украинцам

Владислав Селезнев напомнил, что всю прошлую неделю оккупанты запускали дроны по необычным, специфическим маршрутам. Он допускает, что это могла быть подготовка к дальнейшим ракетным ударам. После того, как оккупанты определили расположение украинской ПВО.

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"Несколько странная траектория. Видимо, враг надеялся, что над акваторией реки нет площадок, где мы держим наши пусковые установки противоракетной обороны. Достигли ли они успеха? Большинство ракет удалось уничтожить. Результат для врага не очень удачный. Наши операторы систем ПВО неплохо отработали", - сказал эксперт.

Конечно, становится ясно, что оккупанты и дальше продолжат свой ракетный террор, однако, скорее всего, они не будут привязываться к определенным датам. Скорее - будут вычислять дни, когда украинская энергетика будет максимально загружена.

Это означает, что в любой период во время зимы мы должны быть готовы к таким ударам. Враг не обращает внимания на потери среди гражданских и другие последствия. Их цель - уничтожение оборонно-промышленного комплекса, ключевых логистических хабов, критической и энергетической инфраструктуры,- предупредил Селезнев.

Атака на Украину 8 декабря

В ночь на 8 декабря российские оккупанты обстреляли Харьков - около трех часов ночи в городе гремели взрывы, жителей просили оставаться в укрытиях. Как сообщил в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, захватчики нанесли 6 ударов по Харькову. Зафиксировано попадание в Холодногорском и Шевченковском районах города. По предварительной информации, обстрел велся ракетами С-300.

Также утро 8 декабря в Украине началось с масштабной тревоги почти по всей территории Украины из-за риска ракетного удара. В Воздушных силах сообщили о запуске российскими оккупантами ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Позже, во время утренней ракетной атаки 8 декабря российские оккупанты ударили по Павлограду Днепропетровской области. Есть погибший. Как сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, четыре человека пострадали. Однако позже стало известно, что пострадавших больше.

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