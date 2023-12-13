Еврокомиссия имеет 'план Б': еврокомиссар спрогнозировал, получит ли Украина €50 млрд от ЕС

Венгрия должна согласиться на решение о пересмотре бюджета, поскольку оно касается и ее собственных интересов.

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Одобрят ли лидеры Евросоюза 50 млрд евро для Украины / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, УНИАН, ua.depositphotos.com

Лидеры стран Европейского союза, вероятно, одобрят пересмотр бюджета до 2027 года, в котором предусмотрено выделение 50 миллиардов евро для Украины. Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан в интервью Reuters.

Хан отметил, что Венгрия должна принять решение о пересмотре бюджета, поскольку оно непосредственно касается интересов страны. По мнению еврокомиссара, это решение важно для Будапешта, который в данный момент активно защищает свои границы от мигрантов. Пересмотр бюджета предусматривает выделение 15 миллиардов евро на поддержку такой политики в пределах Евросоюза в целом.

"Этот пакет, он не только для Украины, в нем есть кое-что для миграции, защиты границ, поддержки таких стран, как Турция, которые сейчас являются хорошими друзьями Венгрии и наоборот, чтобы получить дополнительные финансовые средства", - отметил еврокомиссар. видео дня

Йоханнес Хан также сообщил, что в случае, если Венгрия все же решит ветировать решение о предоставлении 50 миллиардов евро для Украины, у Еврокомиссии есть "план Б". Однако он отказался разглашать подробности этого плана, чтобы не создавать возможности для его утечки.

Что касается помощи Украине, Хан подтвердил, что 26 стран ЕС могут оказать поддержку через межправительственное соглашение. Он также уверен в том, что Венгрия не откажется принять участие в международном сообществе, как европейском, так и общемировом.

"Конечно. Это одна из возможностей. Но я не верю, что Венгрия останется в стороне от международного, не только европейского, но и международного сообщества", - добавил Хан.

Помощь Украине

Напомним, Еврокомиссия предложила выделить для Украины 50 млрд евро до 2027 года. Этот вопрос обсудят на саммите лидеров стран ЕС, который состоится 14-15 декабря. Однако, для этого нужно, чтобы всех страны-члены поддержали такое решение. Против выступает Венгрия, во главе с пропутинским Виктором Орбаном.

Орбан, премьер-министр Венгрии, пытался заставить Евросоюз разблокировать 10 миллиардов евро, шантажируя и требуя эту сумму для своей страны. Однако Еврокомиссия отказалась делать этот шаг.

После этого главный политический советник премьер-министра Виктора Орбана, Балаш Орбан, объявил о готовности Венгрии отменить вето на масштабное предложение Европейского Союза по финансированию Украины в обмен на значительные инвестиции.

Как недавно стало известно, Европейская комиссия решила разблокировать 10 миллиардов евро средств для Венгрии после оценки выполнения правительством мер, связанных с независимостью судебной власти. Однако Еврокомиссия подчеркнула, что снова заблокирует финансирование, если Венгрия не будет выполнять условия.

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