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Орбан уперся в вопросе Украины, в ЕС им "сыты по горло"

Тарас Сидоржевский
14 декабря 2023, 12:27
Остальные страны Евросоюза могут принимать ключевые решения и без Венгрии, если она продолжит блокирование.
Владимир Зеленский, Виктор Орбан
Виктор Орбан ищет поводы для невступления Украины в ЕС / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан продолжает выступать против начала переговоров по вступлению Украины в ЕС. Об этом он сообщил журналистам перед саммитом.

"Мы установили 7 условий, сопровождавших статус кандидата Украины. И по оценке Еврокомиссии, три из семи не выполнены. Нет причины что-либо обсуждать, есть смысл к этому вернуться, когда Украина выполнит все", – заявил он.

В кулуарах говорят, что "сыты по горло" из-за Орбана

При этом, как сообщает Европейская правда, высокопоставленный чиновник Евросоюза на условиях анонимности признался, что страны ЕС "сыты по горло" поведением венгерских властей. Так он прокомментировал блокирование Венгрией решения относительно начала переговоров о членстве Украины и выделения ей 50 миллиардов евро помощи, общаясь с журналистами в Брюсселе.

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"Я не имею права говорить это как официальный представитель ЕС, но государства-члены сыты по горло этим, потому что без всякой очевидной причины они разрушают единство ЕС в вопросе, который составляет жизненно важный интерес для ЕС".

Также чиновник заявил, что остальные страны Евросоюза могут принимать ключевые решения и без Венгрии, если она продолжит блокирование.

"И мы не побоимся сказать об этом, чтобы показать, что Венгрия является троянским конем Путина. Потому что то, что они делают, все больше и больше похоже на поведение троянского коня", – подчеркнул он.

Орбан шантажирует Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан шантажировал Евросоюз и пытался вынудить, чтобы страны разблокировали 10 миллиардов евро для Будапешта. Однако Еврокомиссия отказалась разблокировать средства.

Там отметили, что Венгрия получит финансовую помощь из общего бюджета блока лишь после того, как последние судебные реформы будут опубликованы в официальном журнале страны и вступят в силу.

Отмечается, что старший помощник Орбана хочет потребовать до 30 миллиардов евро.

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Виктор Орбан
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