Плохие новости для россиян: боец ВСУ прокомментировал освобождение террикона в Горловке

По словам военнослужащего, важность освобождения террикона заключается в том, враг не сможет наносить удары по позициям Сил обороны с ПТРК.

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Взятие террикона становится важным для дальнейшего продвижения ВСУ / Коллаж Главред, фото: 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, Минобороны РФ

Военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев объяснил важность контроля над терриконом в Горловке, вероятно, имея в виду насыпь возле шахты имени Гагарина, которая была освобождена 12 декабря 2023 года. Об этом он заявил в эфире 24 канала.

Военный рассказал, что террикон или любая высота очень важна для Вооруженных Сил Украины, поскольку противник располагает там противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) и пытается отрезать и нанести вред украинской логистике. Высота террикона, который взяли украинские военные, примерно 200 метров. Эта возвышенность позволяет наблюдать и контролировать подъездные и объездные пути.

"Любая высота преобладает, учитывая контроль логистики. Поэтому сказать, что они стали менее важными, потому что летают дроны, то нет <...> Как враг пытается на них залезть, так и для нас очень важно выводить некоторую технику на высоты",- отметил Евгений Иевлев. видео дня

Он также добавил, что особенность такого объекта заключается в том, что почти невозможно разместить военные позиции на нем. Иными словами, на этом терриконе не удастся расположить значительные силы и технику. Его может использовать лишь небольшая разведывательная группа, которая будет отслеживать перемещения войск противника.

Взятие террикона становится важным в случае дальнейшего продвижения в глубину обороны противника или для нейтрализации его возможности проводить разведку с этой высокой точки.

Движение Сил обороны Украины в направлении Горловки

Напомним, как ранее сообщал Главред, военные из 24 бригады Вооруженных Сил Украины успешно освободили от оккупантов один из терриконов вблизи Горловки и установили там национальный флаг. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, опубликовав соответствующее видео.

Город находился под оккупацией с 2014 года. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил, что освобождение Донетчины может начаться именно из Горловки, а не из Бахмута.

Кроме того, ранее полковник Вооруженных Сил Украины в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, указал на то, что Силы обороны Украины начали неожиданное наступление в направлении населенного пункта Майорское.

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