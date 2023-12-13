'Начало освобождения Горловки': полковник рассказал о деталях наступления ВСУ

По словам военного эксперта, можно говорить о начале операции по увольнению населенного пункта Горловка, который находился в оккупации с 2014 года.

https://glavred.info/ukraine/nachalo-osvobozhdeniya-gorlovki-polkovnik-rasskazal-o-detalyah-nastupleniya-vsu-10524602.html Ссылка скопирована

Операция по освобождению Горловки началась - Свитан / Коллаж Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, скриншот с видео

Военные из 24 бригады Вооруженных Сил Украины успешно отбили у оккупантов один из терриконов вблизи Горловки и установили там национальный флаг. Город был оккупирован с 2014 года. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан указал, что освобождение Донетчины может начаться именно с Горловки, а не с Бахмута. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

"Это начало освобождения Горловки", - отметил Свитан.

Теперь украинские военные осуществляют контроль над терриконом, который находится к югу от основного стратегического направления. Чтобы освободить Горловку, ВСУ придется двигаться немного на север, конкретно с Торецка на Майорск. Уже есть определенный прогресс в этом направлении, поскольку силы обороны Украины удачно захватили некоторые позиции врага.

видео дня

"Но это оперативное движение, там стратегического ничего не будет. Максимум - это выйти на северные высоты Горловки, с которых можно контролировать практически весь город", – отметил Свитан.

В целом, в течение последних десяти лет украинские военные прорывались в Горловку этим направлением 3-4 раза. Например, в прошлом году несколько наших групп вошли в город и взяли в плен значительное количество противника.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Наступление на Горловку

Напомним, как ранее сообщал Главред, Вооруженные силы Украины успешно вернули контроль над одним из терриконов в пределах Горловки и захватили позиции противника. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, обнародовав соответствующее видео в своем телеграм-канале.

Как отметил политический обозреватель издания Time Саймон Шустер, украинское политическое руководство в Киеве якобы давило на военных генералов с целью начать наступательную операцию по освобождению Горловки.

Также ранее, полковник в запасе ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан отмечал, что силы оборол Украины начали неожиданное наступление в направлении населенного пункта Майорское.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.