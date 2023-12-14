США исчерпали бюджет помощи Украине: у Байдена сказали, сколько осталось денег

Оставшиеся денежные средства на замещения вооружений, которые поставляются Украине, Штаты потратят уже в декабре, сказала спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Конгресс США отложил голосование о помощи Украине, Израилю и Тайваню / Коллаж: Главред, фото: посольство Украины в США, ua.depositphotos.com

Соединенные Штаты Америки использовали 96% средств на восполнение запасов Пентагона, которые предназначены для помощи Украине. Остался 1 миллиард долларов. Деньги будут потрачены уже в декабре. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В ходе брифинга она рассказала о том, что в бюджете помощи Украине остался 1 миллиард долларов. Деньги используются для покупки нового оружия и оборудования для замены того, которое поставляется Киеву.

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По словам чиновницы, 96% из этих средств уже израсходовано, еще 4% потратят в текущем месяце.

"Поэтому, как только у нас закончатся средства для пополнения, мы не сможем заполнять собственные запасы и заменять то, что присылаем в Украину. И именно это здесь поставлено на карту", - подчеркнула Карин Жан-Пьер.

Помощь Украине от США

Президент Штатов Джо Байден готов к сделке с республиканцами по границе с Мексикой, чтобы они прекратили блокировать инициативу, направленную на финансирование помощи Украине. По словам Байдена, Киев не должен быть заложником американских обстоятельств.

14 декабря в Белом доме сообщили, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддержал предложение лидера демократов в Сенате Чака Шумера относительно продления работы Конгресса еще на неделю. Таким образом, американские законодатели пойдут на каникулы, не проголосовав помощь Украине.

"Как вы слышали вчера от президента, американский народ не будет отворачиваться от Украины и ее борьбы за свободу против тирании. Однако спикер Джонсон сказал, что Палата представителей завершит свою работу завтра без согласования вопросов границы, без финансирования Израиля, без финансирования насущных нужд для Украины", - подчеркнула Карин Жан-Пьер.

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