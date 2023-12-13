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"Наше солнышко выйдет": Данилов рассказал, может ли Украина проиграть войну

Руслана Заклинская
13 декабря 2023, 22:10
На стороне Украины огромное количество стран, которые совместно с нами помогают бороться со страной-агрессором Россией.
'Наше солнышко выйдет': Данилов рассказал, может ли Украина проиграть войну
Данилов ответил может ли Украина проиграть войну / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Украина не проигрывает войну и это обусловлено большим количеством стран-союзников, которые стоят на нашей стороне в борьбе против Российской Федерации. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

"Войну мы точно не проиграем, потому что на нашей стороне правда, на нашей стороне огромное количество стран, которые совместно с нами помогают нам боротьсяс этой мерзостью под названием Российская Федерация. Что касается ситуации появлений в средствах массовой информации тех или иных рекомендаций, я хочу обратить внимание, что это не новая история. Но вы не увидите ни одной подписи и ни одного официального представителя, который бы официально начинал об этом говорить", - заверил Данилов.

Однако он отметил, что могут существовать сложные ситуации на фронте, что является естественным. Несмотря на это, Данилов отметил важность того, чтобы ни одна из этих ситуаций не была фатальной для страны. Он призвал не падать духом и подчеркнул, что на сегодняшний день нет ничего фатального для страны.

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Он также подчеркнул, что на фронте могут быть сложные ситуации, но "после каждой ночи наступает день" и "наше солнышко обязательно получится".

"Нам не надо сейчас впадать в пессимизм. Сложные ситуации бывают, главное, чтобы они не были фатальными. Ничего фатального на сегодняшний день нет", - добавил секретарь СНБО.

Прогнозы завершения войны

Напомним, разгром российской армии и полное уничтожение ее личного состава в Украине есть единственным способом завершения войны. По словам полковника запаса ВСУ Романа Свитана, боевые действия могут продолжаться до присоединения Украины к НАТО, вероятно в 2025 году.

Также глава Офиса президента, Андрей Ермак, считает, что определить точные сроки завершения войны с российскими захватчиками невозможно. В интервью он сказал, что мы прошли уже "70 метров из 100", однако остается еще "самый трудный" последний этап.

Как сообщал Главред, Украина уже почти два года в состоянии войны, но назвать точный сценарий ее завершения сложно. Экс-командир военного подразделения "Айдар" Евгений Дикий рассказал, что оккупанты могут продолжать войну до 2025 года, ожидая изменения в политической ситуации.

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война в Украине Алексей Данилов война России и Украины
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