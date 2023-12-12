'Это нападение на всех нас': премьер-министр Польши высказался о войне в Украине

Новый премьер Польши Дональд Туск заявил, что его страна будет еще больше поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

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Туск решительно высказался относительно поддержки Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Командование объединенных сил ВСУ

Дональд Туск во время выступления в польском Сейме выразил решительную поддержку Украине. Он призвал к мобилизации Заход для защиты демократических ценностей и сдерживания российской агрессии. Об этом новый премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, выступая в сейме перед голосованием за утверждение состава его правительства.

"Мы должны помнить, за что идет война. Что украинцы борются за что-то чрезвычайно важное, что их битва началась на Майдане, что они борются за то, чтобы присоединиться к сообществу западного мира. Они хотят, чтобы Украина была демократическим, правовым государством, как западные страны. И они за это сейчас борются", - отметил глава польского правительства.

Туск поставил под сомнение утверждения политиков, которые выражают усталость от ситуации в Украине и призвал к активному объединению и поддержке Украины, поскольку, по его убеждению, "нападение на Украину - это нападение на всех нас".

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"Мы будем требовать полной мобилизации Запада на помощь Украине. Я больше не могу слушать политиков, которые говорят об усталости от ситуации в Украине. Они говорят президенту Зеленскому, что ониустали от ситуации", - заявил Туск.

Выступая в польском парламенте, Туск обещал сосредоточиться на поддержке Украины в Брюсселе, отметив, что только объединенная мера может оказать помощь Украине в борьбе за демократию и защиту от российской агрессии.

"Через несколько десятков часов я отправляюсь в Брюссель с надеждой, что мы убедим наших союзников защитить демократические ценности и Украину от российской агрессии. Только объединенное мероприятие может помочь Украине одержать победу в борьбе за демократические ценности. По странному стечению обстоятельств, политики, которые атакуют основы демократии, являются антиукраинскими", - добавил премьер.

Интересы Польши

Премьер также выразил благодарность за поддержку Польши и отметил необходимость еще большей поддержки Украины, заявив, что важно помнить о цели, ради которой украинцы борются.

"Я очень горжусь своей страной, польским народом. Мы будем защищать польские интересы в отношениях с каждым соседом Польши. Но мы должны помнить, из-за чего идет война", - сказал он.

Завершая свою речь, Туск заявил о важности "мирного восстания", которое произошло во время последних выборов в Польше, как день защиты свободы и демократии.

"Я думаю, что 15 октября войдет в историю как день мирного восстания - восстания за свободу и демократию", - подытожил Туск.

Также он анонсировал планы создания нового правительства и представил ключевых министров в новом правительстве Польши.

Выборы польского премьер-министра

Напомним, 11 декабря парламент Польши выразил недоверие премьеру Матеушу Моравецкому. Председателем правительства может стать кандидат на эту должность Дональд Туск при поддержке большинства депутатов. Это историческое событие, поскольку Сейм впервые избирает премьер-министра.

После этого, Сейм Польши избрал новым премьер-министром Дональда Туска. Он получил поддержку большинства партий в парламенте с процентом голосов 55 против 45. За Туска проголосовали 248 депутатов, против 201.

Также назначение Дональда Туска премьером Польши уже отразилось на отношениях с Украиной. Разблокировка границы является реакцией коалиции Туска. Он всегда поддерживал членство Украины в Европейском Союзе и НАТО, что делает его важным союзником.

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