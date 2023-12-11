Дональда Туска избрали польским премьером

За Дональда Туска в качестве польского премьер-министра проголосовали 248 депутатов Сейма против 201. Воздержавшихся не было.

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За Дональда Туска как премьера проголосовали 248 депутатов / коллаж Главред, скриншоты из трансляции

Сейм Польши на заседании в понедельник избрал нового премьер-министра, им стал Дональд Туск. Его кандидатуру поддержала коалиция партий, обладающая большинством голосов в нижней палате парламента. Трансляцию осуществляло Польское агентство печати.

За Туска проголосовали 248 депутатов, против 201, воздержавшихся не было. Ранее в понедельник депутаты отказались продлевать работу временного правительства Матеуша Моравецкого. Это стало возможным после прошедших осенью парламентских выборов, проигранных правившей партией "Право и справедливость".

Формально партия победила, набрав больше голосов, чем её соперники. Поэтому президент страны Анджей Дуда предоставил ей право сформировать правительство. Но "Праву и справедливости" не удалось привлечь на свою сторону никого из политических оппонентов.

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В понедельник за предоставление вотума доверия правительству проголосовали 190 депутатов, против — 266. Ни один не воздержался.

Напомним, что 66-летний Дональд Туск уже возглавлял правительство Польши в период с 2007 по 2014 годах. И дважды избирался председателем Евросовета, высшего политического органа Евросоюза.

Туск выступает за продолжение европейской интеграции Польши, в то время как политика партии "Право и справедливость", которую представлял предыдущий премьер Матеуш Моравецкий, была направлена на постепенное, но уверенное обособление от Европейского союза.

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