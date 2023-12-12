"Огонь будет прекращен": окончание войны в Украине близко - прогноз на 2024 год

Когда в Украине завершится война и закончатся боевые действия рассказала Главреду астролог Ангелина Вакулина в прогнозе на 2024 год.

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Когда закончится война прогноз на 2024 год / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, 115-я отдельная бригада территориальной обороны, pixabay, Главред

Война в Украине может пойти на спад уже в 2024 году. Как рассказала в интервью Главреду астролог Ангелина Ваулина, 2024 год будет сложный, но бойня может прекратится.

"2024 год для Украины будет кармический. Нашей стране будет 33 года, это кармическая цифра. Будет очень много сложных трансформаций, тяжелых событий. Но и не без хороших событий. Абсолютно точно будет затишье в военных действиях. Будет период, когда люди вздохнут и даже покажется, что все идет на спад", - отметила астролог.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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Когда в Украине будет затишье в военных действиях

"Будет меньше обстрелов, меньше воздушных тревог и сирен. Меньше атак, особенно ночных. Это период январь 2024 и до весны, до марта 2024", - добавила астролог.

При этом Вакулина отметила, что март 2024 уже начнется достаточно сложный и громкий.

"Март-апрель-май - будет много новых ограничений. Будет много новых законов, это касается въездов и выездов из страны, ограничений, в том числе экономических", - добавила астролог.

По ее словам, ближе к лету украинцы почувствуют облегчение.

"Если говорить про лето, то на 2 месяца мы выдохнем", - добавила она.

Смотрите видео прогноз астролога Ангелины Вакулиной для Главреда:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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