Война в Украине может закончиться неожиданно.

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Путин может победить: военный рассказал, от чего зависит итог войны / Коллаж: Главред, фото: 241 ОБ СТРО

В Украине уже почти два года продолжается война. Украинская армия героически отстаивает территории и свою независимость, однако сценарий окончания боевых действий неоднозначный. О таких обстоятельствах рассказал экскомандир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий.

Ветеран войны не так давно заявил о том, что оккупанты не питают надежд в отношении окончания войны и, скорее всего, будут наращивать запас техники вплоть до 2025 года, чтобы дождаться возможной победы Трампа на выборах в Америке, прекращения поставок западной помощи Украине и решить ее вопрос полной оккупацией.

Также военный эксперт утверждает, что в сравнении со Второй мировой войной, Украина сейчас находится на уровне 1943 года, то есть в том этапе, когда враг всё ещё может одержать победу и преимущество переходит от одной к другой стороне.

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По словам Дикого, именно в эти года у Гитлера были последние шансы на победу и только лишь Харьков тогда трижды переходил "из рук в руки", что очень напоминает нынешнюю ситуацию.

От чего зависит исход войны

Военный аналитик Евгений Дикий возлагает надежды и акцентирует внимание именно на гражданском населении Украины. Согласно словам аналитика, всё зависит от того, как будет жить украинское общество уже сейчас и в следующем году тоже.

"При этом даже не от тех парней и девушек, которые сейчас уже в пикселе, а более всего от украинского тыла. От того, начнет ли укринский тыл снова жить войной, как это было в 2022 году, когда мы побеждали. Или продолжит так расслабляться, как мы расслаблялись в 2023 году. Вот это фактически и решит", - объяснил Евгений Дикий.

Ситуация на фронте в Украине

Напомним, вскоре могут начаться интенсивные боевые действия поблизости Угледара в Донецкой области. Также российские оккупанты активизировались на разных направлениях, включая Авдеевку, Купянско-Лиманское направление, Бахмут, Клещиевку, Андреевку и Марьинку. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Также, аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские войска продолжают ведение наступательных операций на Западе Запорожской области. Отдельно, ВСУ успешно контратаковали к западу от Работиного.

Помимо этого, в Институте изучения войны раскрыли, что российские войска в сложных погодных условиях усиливают наступления - хотят прорваться вперед и получить новые позиции до президентских выборов в России.

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