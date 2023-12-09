Россияне готовятся к новому наступлению: военный эксперт назвал горячую точку

Наиболее важным городом для россиян стратегически является Угледар, а все остальные – это лишь политические моменты.

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Оккупанты могут активизироваться на новом направлении / коллаж: Главред, фото: Генеральный штаб ВСУ, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Вскоре могут начаться интенсивные боевые действия поблизости Угледара в Донецкой области. Также российские оккупанты активизировались на разных направлениях, включая Авдеевку, Купянско-Лиманское направление, Бахмут, Клещиевку, Андреевку и Марьинку. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Эспрессо".

"Мы видим активизацию россиян по многим направлениям. Возле Бахмута видим активизацию врага как на западной локации, так и на южной, в направлении Клещиевки и Андреевки. Также идет интенсификация боевых действий в районе Марьинки. В ближайшее время, я в этом уверен, начнется интенсификация боев у Угледара. То есть достаточно широкий фронт активизировался по некоторым локациям", - сказал Коваленко.

Коваленко считает, что интенсификация боевых действий вокруг Угледара является запасным планом для российского командования. Если им не удастся захватить Авдеевку до Нового года или до выборов в РФ, то они могут попытаться достичь успеха в этом направлении.

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"Если об общем говорить об этом запасном плане врага, то самым важным из всех является даже не Клещиевка, не Андреевка, не Синьковка, не Авдеевка, а является именно Угледар. Вот это для россиян на сегодня действительно тактически очень важная локация. Все остальные имеют исключительно политические моменты", - подытожил Александр Коваленко.

Эксперт утверждает, что возле Купянска Россия не может начать наступательные действия, не захватив село Синьковка. По его словам, Путин может использовать взятие таких объектов как Синьковка, Авдеевка, Марьинка, Клещиевка или Андреевка как политический инструмент в своей предвыборной кампании. Однако, наиболее важным объектом для россиян сейчас является Угледар, который имеет стратегическое значение для их тактики.

Война в Украине

Напомним, промзона, в частности Авдеевский коксохим, является основной точкой напряженных боев. Несмотря на давление российских войск, ситуация на данный момент стабильна и Силы обороны удерживают контроль над заводом.

Также в районе села Крынки на Херсонщине зафиксирована новая тактика российских войск. Они применяют тактику высадки десанта в тылу, избегая прямого боевого столкновения, предварительно устраивая артиллерийскую подготовку и авиаудары. После высадки десант быстро отступает, используя дымовые завесы.

Кроме этого, стратегически важно содержать город Авдеевка, расположенное на высоте. Особенно важны восточная часть и промзона, которые являются господствующими высотами. Отступление ВСУ из Авдеевки может привести к обвалу всего фронта, отметил полковник Роман Рассвет.

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