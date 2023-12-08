"Нельзя давать РФ перехватить инициативу": Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины провел очень важное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На заседании обсудили ситуацию на фронте. Об этом Зеленский рассказал в своем видеообращении.
"Провел заседание Ставки. Как и всегда, Главком, командующие по направлениям доложили об оперативной ситуации. Купянск, Лиман и все донецкие направления, юг", - сказал Зеленский.
Он также поблагодарил военных за их стойкость и отвагу.
"Задача нашего государства - и сейчас, зимой, как бы это ни было сложно, - проявлять силу и не давать врагу перехватить инициативу, не давать им укрепиться. Я благодарю всех, чьи действия обеспечивают именно это для Украины - нашу возможность делать свои шаги. Хочу сегодня особо отметить воинов, которые проявили себя больше всего - и сейчас, в боях и зимой, и этой осенью", - добавил он.
Напомним, что 28 ноября Зеленский подписал бюджет на 2024 год. Согласно документу, доходы бюджета составят 1,768 трлн грн, а расходы – 3,35 трлн грн.
Зеленский заявил, что новый план мобилизации будет готов на следующей неделе. Президент Украины анонсировал новый комплексный план по мобилизации военнослужащих.
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