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"Нельзя давать РФ перехватить инициативу": Зеленский провел заседание Ставки

Ангелина Подвысоцкая
8 декабря 2023, 22:43
Президент Украины поблагодарил военных за их стойкость и отвагу на фронте.
Владимир Зеленский, ВСУ
Зеленский провел заседание Ставки / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, Офис президента

Президент Украины провел очень важное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На заседании обсудили ситуацию на фронте. Об этом Зеленский рассказал в своем видеообращении.

"Провел заседание Ставки. Как и всегда, Главком, командующие по направлениям доложили об оперативной ситуации. Купянск, Лиман и все донецкие направления, юг", - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил военных за их стойкость и отвагу.

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"Задача нашего государства - и сейчас, зимой, как бы это ни было сложно, - проявлять силу и не давать врагу перехватить инициативу, не давать им укрепиться. Я благодарю всех, чьи действия обеспечивают именно это для Украины - нашу возможность делать свои шаги. Хочу сегодня особо отметить воинов, которые проявили себя больше всего - и сейчас, в боях и зимой, и этой осенью", - добавил он.

Напомним, что 28 ноября Зеленский подписал бюджет на 2024 год. Согласно документу, доходы бюджета составят 1,768 трлн грн, а расходы – 3,35 трлн грн.

Зеленский заявил, что новый план мобилизации будет готов на следующей неделе. Президент Украины анонсировал новый комплексный план по мобилизации военнослужащих.

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