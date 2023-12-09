РФ ждет нужного момента: когда может повториться ракетная атака по Украине

Оккупанты задействуют другие маршруты и пытаются найти, где размещены наши пусковые установки и радары для того, чтобы обходить их.

https://glavred.info/ukraine/rf-zhdet-nuzhnogo-momenta-kogda-mozhet-povtoritsya-raketnaya-ataka-po-ukraine-10523519.html Ссылка скопирована

РФ будет продолжать наносить ракетные удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине 8 декабря. Бывший спикер Генерального штаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев считает, что враг начал использовать холодную погоду и, скорее всего, продолжит эту тактику.

По его словам, мы критически зависим от состояния нашей энергетической инфраструктуры, от уровня нагрузки при низких температурах.

"Враг именно в этот момент будет пытаться нацеливать на нас ракеты. Сегодня (8 декабря, - ред.) было 19 ракет, но не факт, что завтра их не будет больше. Враг будет задействовать ракетный компонент, чтобы нанести максимальное поражение", — сказал Селезнев в комментарии для ТСН.

видео дня

Военный эксперт ответил на вопрос о том, понимают ли оккупанты, что их ракеты, нацеленные на столицу, будут сбиты.

"Они задействуют и другие маршруты. Враг ищет размещение наших пусковых установок, наших радаров для того, чтобы обходить их. Так было и в этот раз — ракеты летели почти в город Днепр, затем вернули и полетели вдоль русла реки Днепр. Атака может повториться. Враг, скорее всего, будет ориентироваться на момент, когда мы будем наиболее уязвимыми из-за сложных погодных условий", - объяснил Селезнев.

Ракетный удар по Украине 8 декабря 2023

8 декабря российские оккупанты запустили по Украине ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они несколько раз меняли курс. В Киевской области работали силы ПВО.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что РФ запустила по Украине 19 ракет, 14 из них уничтожили силы ПВО.

Во время утренней ракетной атаки оккупанты ударили по Павлограду Днепропетровской области. Есть погибший, четыре человека пострадали.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что после паузы в 79 дней российские оккупанты возобновили ракетные удары по Киеву - утром в области гремели взрывы. Работали силы ПВО. Воздушная тревога в столице продолжалась около 2 часов. Ни одна враждебная цель не достигла города.

"Силами и средствами ПВО все ракеты, летевшие в направлении Киева, были уничтожены еще на подлете к столице", - сообщил Попко.

В ночь на 8 декабря российские оккупанты обстреляли Харьков - около трех часов ночи в городе гремели взрывы. Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, захватчики нанесли 6 ударов по Харькову. Зафиксировано попадание в Холодногорском и Шевченковском районах города. По предварительной информации, обстрел велся ракетами С-300.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.