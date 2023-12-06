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"Если мы проиграем, Украина будет сплошной Бучей": военный расскрыл планы России

Елизавета Бельмас
6 декабря 2023, 18:25обновлено 6 декабря, 18:57
Президент России Владимир Путин хочет решить украинский вопрос после возможной победы Трампа на выборах в Америке в 2025 году.
Военный расскрыл планы России
Военный расскрыл планы России / коллаж: Главред, фото: Россми, 66 ОМБ

В России планируют наращивать запасы техники на протяжении всего 2024 года, чтобы после желанной победы Трампа на выборах в США, который может перекрыть поставки помощи Украине, захватить страну полностью. Такой прогноз сообщил военный эксперт и ветеран Евгений Дикий.

По словам эксперта, враг не питает иллюзий в отношении 2024 года и не надеется на масштабный захват какого-то областного центра. Для этого у них не хватает профессиональной армии и техники. Максимум оккупантов на 2024 год - это оккупация Донецкой области и штурм до реки Оскол на Слобожанщине. Однако минимум они хотят удержаться на занятых позициях.

При этом, Евгений Дикий утверждает, что конечная цель россиян - "окончательное решение украинского вопроса" на фоне "второго пришествия Трампушки". Окончательным решением, в свою очередь, Дикий называет действия в стиле Гитлера в отношении евреев.

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Если мы эту войну проиграем, то Украины не будет. Это будет одна сплошная Буча, — утверждает Евгений Дикий, — И у нас не должно быть надежд, что ЕС примет 27 миллионов украинцев. Поэтому мы или выиграем эту войну, или можем спросить жителей Бучи, как выглядит российская оккупация.

Однако при этом ветеран АТО напоминает, что несмотря на сакральные "две недели", за которые Россия хотела взять Украину и её самую большую мобилизацию со времен второй мировой войны, на данный момент она всё ещё радуется только сдерживанию украинского контрнаступления.

Ситуация в Украине

Напомним, РФ хочет аннексировать Азовское море. Этим морем владеет и Украина, и Россия. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, сообщает newsweek. Кремль хочет одобрить законопроект о признании Азовского моря внутрироссийским водоемом до конца 2023 года.

Также, в Министерстве обороны США сообщили, что на предоставление военной помощи Украине осталось 5,9 миллиарда долларов. Об этом рассказал представитель Пентагона Пэт Райдер во время брифинга во вторник, 5 декабря, сообщает Радио Свобода.

Тем временем, Служба безопасности Украины провела специальную операцию в оккупированном агрессором Россией Крыму и поразила ряд важных вражеских военных объектов. Спецоперация создала коридор возможностей для последующих ударов ВСУ по Крымскому мосту, защита которого повреждена. Об этом заявил заместитель постоянного представителя президента в Крыму Денис Чистиков.

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война в Украине
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