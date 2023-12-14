'Я прошу вас об одном - не предавайте народ Украины': Зеленский обратился к ЕС

Глава Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран ЕС с заявлением о том, что Европе категорически не стоит впадать в нерешительность, поскольку Россия может использовать это против них. Об этом сообщают издания Politico и The Guardian.
Главнокомандующий сказал, что никто не хочет считать Европу недостойной или неспособной принимать решения, которые она сама же и подготовила. По словам президента, Украина выполнила задание от ЕС и приняла соответствующие необходимые законы, посредством чего и выполнила рекомендации Европейской комиссии.
Также Владимир Зеленский призвал Евросоюз не давать России и её лидеру использовать нерешительность Европы против нее. Всё дело в том, что, по мнению президента, Путин не упустит возможности использовать пас Брюсселя и негатив в отношении Украины против всей Европы .
"Не давайте ему эту первую - и единственную - победу года. Европа должна победить, договоренностей должны придерживаться, а слова должны иметь значение ", - призвал президент.
Также Зеленский напомнил о сути войны и напомнил, что во время Революции достоинства граждане Украины выходили в центр столицы с флагами Европейского союза.
"10 лет назад в Украине люди поднялись под флагами Евросоюза… Я прошу вас сегодня об одном — не предавайте народ и его веру в Европу",- попросил президент Украины Владимир Зеленский.
Западна помощь Украине
Напомним, спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддержал предложение о продлении на неделю работы обеих палат Конгресса США для принятия дополнительного финансирования для Украины в размере 61 миллиарда перед Рождеством.
Также, президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере отметил, что без помощи международных партнеров Украине придется простистоять российским оккупантам самостоятельно.
При этом, Главный политический советник премьер-министра Виктора Орбана Балаш Орбан заявил, что Венгрия готова снять свое вето на масштабное предложение Европейского Союза о финансировании Украины в обмен на миллиарды финансирования.
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